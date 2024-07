Los Tres Caminos: Pasado, Presente y Futuro

“Elba, mi madre, junto a mis hermanas son un soplo de aire fresco en un mundo injusto y de opresión patriarcal. Su resiliencia y su fortaleza son una fuente de inspiración para mí, y ellas me han mostrado el camino hacia la igualdad y el respeto. Su poder creador me llena de asombro y me conecta a diario con la magia que existe en cada mujer. Sus competencias y habilidades brillantes son una luz en medio de la oscuridad, que muestran el verdadero potencial de las mujeres. Sus palabras y sus ejemplos me han enseñado a amar, a respetar y a valorar el poder de las mujeres. Me han demostrado que la verdadera fuerza es la compasión, la empatía y el amor”, agrega el actual director y propietario de Los Tres Caminos, quien se hizo cargo del recinto en 2009, con el ánimo de dar un descanso a su madre. En 2012, luego de un trabajo persistente y apasionado, logró comprar el centro de eventos a su madre.

Elba del Carmen Lazo, su fundadora.