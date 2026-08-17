Alertan de partes falsos dejados en vehículos particulares de Rengo

Desde la Municipalidad de Rengo se informó que se ha detectado la presencia de partes falsos desconociéndose las personas inescrupulosas que los han emitido, por lo que se hizo un llamado a la comunidad a estar alerta.

Según lo informado, fueron funcionarios municipales quienes detectaron un parte en un vehículo particular, indicándose que los partes emitidos por la Municipalidad de Rengo cuentan con timbre municipal y deben ser cancelados exclusivamente en el Juzgado de Policía Local de Rengo.

Es por eso que hizo un llamado a no dejarse engañar y verificar siempre la autenticidad del documento antes de realizar cualquier pago.