Detenido en Rancagua por mantener orden de aprehensión vigente

En la comuna de Rancagua se realizó un operativo de fiscalización focalizada y conjunta orientada el sector sur, entre personal de seguridad municipal y a Carabineros de la Tercera Comisaría.

La intervención se desarrolló en puntos georeferenciados a partir de denuncias de la comunidad, realizando controles por Ley 20.000, Ley de Tránsito y Ley de Alcoholes, además de controles preventivos de identidad y fiscalizaciones a locales comerciales.

Como resultado del operativo, se logró la captura y poner a disposición de la justicia a un prófugo que mantenía una orden de detención vigente. Fue derivado hasta la unidad policial, para luego quedar a disposición del tribunal correspondiente.