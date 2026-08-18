Detienen en Quinta de Tilcoco a sujeto que habría confesado participación en homicidio ocurrido Lo Espejo

Tras un procedimiento policial desarrollado durante la madrugada de este martes en la comuna de Quinta de Tilcoco, terminó con la detención de un hombre que, de acuerdo con los antecedentes entregados por Carabineros, habría reconocido su participación en un homicidio ocurrido hace unos días en la comuna de Lo Espejo, región Metropolitana.

El hecho se registró en el sector de Guacarhue, específicamente en las inmediaciones del cerro La Gruta, donde personal de la Cuarta Comisaría de Rengo realizaba labores de patrullaje preventivo.

Durante el recorrido, los funcionarios fiscalizaron un vehículo de color blanco que se encontraba estacionado y que mantenía a una persona en su interior. Al realizar las consultas correspondientes, Carabineros estableció que el automóvil registraba un encargo vigente por el delito de robo.

Ante esta situación, el ocupante del vehículo fue detenido y trasladado hasta la unidad policial para continuar con las diligencias relacionadas con el automóvil.

Fue en el marco de estas indagatorias que, según informó Carabineros, el detenido habría manifestado voluntariamente que tres días antes habría participado como autor en un homicidio ocurrido en la comuna de Lo Espejo.

Investigación especializada

A raíz de estos antecedentes, Carabineros tomó contacto con el Ministerio Público, desde donde se dispuso que la investigación quedara a cargo de la Fiscalía ECOH, especializada en este tipo de procedimientos.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público durante esta jornada para su respectivo control de detención, instancia en la que se determinarán las circunstancias del caso y su eventual responsabilidad en el homicidio investigado.

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Las diligencias continuarán con el objetivo de establecer la veracidad de los antecedentes entregados por el imputado y esclarecer su eventual participación en el hecho ocurrido en la región Metropolitana.

La víctima falleció en Santiago

La víctima, un terapeuta ocupacional de 30 años, fue encontrado durante la jornada del lunes al interior de la vivienda que arrendaba en la comuna de Lo Espejo. Permanecía sin comunicación con sus familiares desde el viernes pasado. Ante la falta de noticias, una familiar concurrió hasta el inmueble ubicado en calle Huasco, donde lo encontró fallecido y dio aviso a personal policial.

Hasta el lugar llegaron equipos especializados de la Fiscalía ECOH Metropolitana y detectives de la Brigada de Homicidios Sur de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes realizaron las primeras diligencias para establecer las circunstancias en que ocurrió el crimen.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el hombre habría fallecido a consecuencia de lesiones provocadas por un elemento corto punzante. Por ahora, el móvil del homicidio continúa siendo materia de investigación.

La investigación está a cargo del fiscal, Francisco Rojas, quien junto a los equipos especializados busca establecer la cronología de los hechos. Cabe destacar que la víctima fue vista por última vez con vida durante el viernes, mientras que su familia no habría presentado una denuncia por presunta desgracia antes del hallazgo del cuerpo. Las diligencias continúan para determinar qué ocurrió durante los días previos a su muerte.