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Motocicletas retiradas de circulación y un detenido deja operativo de seguridad en Rancagua

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Desde la Municipalidad de Rancagua se informó de una fiscalización de seguridad en las calles y centros nocturnos de la capital regional. El equipo de Seguridad Pública Municipal se mantuvo desplegado en una fiscalización conjunta con Carabineros, Delegación Presidencial, SENDA, Dirección del Trabajo, seremis de Trabajo y Salud y el Servicio de Impuestos Internos.

Durante el operativo se fiscalizó, entre otros recintos, el local, Tía Ruth, donde se revisaron antecedentes, instalaciones y condiciones de funcionamiento.

La jornada contempló 284 controles, 54 infracciones, tres motocicletas retiradas de circulación y siete detenidos, seis de ellos por infracción a la Ley 20.000 y uno por falsificación.

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