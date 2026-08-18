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Prisión preventiva para dos imputados vinculados al delito de homicidio con arma de fuego

La Brigada de Homicidios Rancagua logró identificar y posicionar en el lugar de los hechos a dos imputados, quienes fueron detenidos durante la mañana del viernes 14 de agosto. Ambos son chilenos, mayores de edad y no registran antecedentes policiales.

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Una investigación desarrollada por la Brigada de Homicidios Rancagua, en coordinación con el Ministerio Público y peritos del Laboratorio de Criminalística Regional, permitió esclarecer la dinámica de un homicidio con arma de fuego registrado en la comuna de Rengo en febrero de este año.

El procedimiento se inició luego de que detectives de la unidad especializada concurrieran, por instrucción de la Fiscalía, hasta el sitio del suceso donde se encontraba una persona de sexo masculino, mayor de edad, fallecida a consecuencia de un hecho con arma de fuego.

A partir del trabajo investigativo y pericial desarrollado en el lugar, los detectives lograron establecer la criminodinámica del hecho y reunir medios de prueba que permitieron identificar y posicionar en el lugar a dos personas como presuntos responsables del homicidio.

Con estos antecedentes, durante la semana pasada se gestionaron ante el Ministerio Público las respectivas órdenes de detención, las que fueron materializadas durante la mañana del viernes 14 de agosto en Rengo.

Los dos imputados, ambos de nacionalidad chilena, mayores de edad y sin antecedentes policiales, fueron puestos a disposición de la justicia y formalizados durante la jornada del sábado por el delito de homicidio.
Tras la audiencia de formalización, el tribunal decretó para ambos la medida cautelar de prisión preventiva, fijándose un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación.

Desde la Brigada de Homicidios Rancagua destacaron el trabajo coordinado entre los detectives de la unidad especializada, los peritos del Laboratorio de Criminalística Regional y el Ministerio Público para reunir los antecedentes que permitieron establecer la dinámica del crimen e identificar a los imputados.

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