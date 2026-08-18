Refuerzan prevención contra el abigeato en sectores rurales de Santa Cruz

Ante la proximidad de las Fiestas Patrias y el aumento del riesgo de robo de animales, Carabineros de la Segunda Comisaría de Santa Cruz realizó un despliegue preventivo por distintos sectores rurales de la comuna para entregar recomendaciones a propietarios y cuidadores de ganado.

El personal policial recorrió sectores como La Patagüilla, La Granja y Quinahue, donde difundió medidas destinadas a prevenir el delito de abigeato, que afecta principalmente a productores de ganado bovino, ovino y caprino.

Entre las recomendaciones entregadas se encuentra la importancia de verificar y mantener en regla las marcas, señales y aretes de identificación de los animales, además de reforzar la seguridad de los predios, especialmente en cercos, portones y accesos principales.

Carabineros también llamó a mantener una iluminación adecuada en corrales y sectores donde pernocta el ganado, junto con exigir la documentación correspondiente y mantener al día las respectivas guías de libre tránsito.

Otra de las medidas apunta a fortalecer la comunicación entre vecinos y alertar oportunamente sobre movimientos o vehículos sospechosos en sectores rurales. Ante cualquier situación que genere sospechas, se recomienda denunciar de inmediato al 133 o al teléfono del cuadrante correspondiente.

Es común que en las proximidades de Fiestas Patrias aumente el delito de abigeato.

Desde Carabineros explicaron que este tipo de acciones preventivas se intensifica debido a que, durante las semanas previas y posteriores a Fiestas Patrias, suele aumentar el riesgo de abigeato, debido a la demanda de carne.

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La preocupación no solo está relacionada con las pérdidas económicas que genera este delito para los propietarios de animales, sino también con el riesgo sanitario asociado al faenamiento clandestino y deficiente de animales, cuya carne puede ser comercializada sin ningún tipo de control, poniendo en peligro la salud de quienes la consumen.

Por ello, el llamado de Carabineros es a mantener las medidas de seguridad, revisar periódicamente la identificación del ganado y denunciar de manera oportuna cualquier situación sospechosa.