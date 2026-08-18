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San Fernando: Vecinos de Villa Jardines del Sur buscan prevenir delitos trabajando de forma coordinada con Carabineros

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Bajo el lema, «Trabajando unidos por barrios más seguros», personal de Carabineros de la Oficina Modelo de Integración Carabineros -Comunidad de la Primera Comisaría de la comuna de San Fernando, realizó una difusión educativa, dirigida a locatarios y vecinos de Villa Jardines del Sur.

En la oportunidad, se entregaron recomendaciones de autocuidado y prevención, junto con información y números de emergencia, para facilitar una respuesta oportuna ante situaciones que puedan afectar su seguridad.

De esta forma se pretende estar comunicados entre sí con el fin de prevenir hechos delictuales que puedan estar afectando a los vecinos del sector.

Vecinos y comunidad buscan de forma coordinada la prevención de delitos. El objetivo es llevar a cabo el autocuidado y la prevención.

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