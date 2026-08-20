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Hospital Franco Ravera realiza por primera vez cirugía bilateral de rodilla con asistencia del Robot Rosa

El procedimiento permitió reemplazar ambas articulaciones dañadas durante una misma cirugía y bajo un único acto anestésico. La intervención busca evitar una segunda hospitalización y un nuevo proceso de rehabilitación para el paciente.
Cirugía bilateral de rodilla realizada en el Hospital Dr. Franco Ravera Zunino con asistencia del Robot Rosa
El Hospital Dr. Franco Ravera Zunino realizó por primera vez una cirugía bilateral de rodilla con asistencia del Robot Rosa.

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Por primera vez, el Hospital Dr. Franco Ravera Zunino realizó una cirugía bilateral de rodilla, procedimiento que permitió reemplazar de manera secuencial ambas articulaciones dañadas por prótesis durante una misma intervención y bajo un único acto anestésico.

La cirugía fue encabezada por el Dr. Felipe Moya, traumatólogo del establecimiento, y contó con la asistencia del Robot Rosa.

El Robot ROSA (Robotic Surgical Assistant) es un asistente quirúrgico de alta tecnología utilizado para procedimientos traumatológicos.

Una cirugía para ambas rodillas

Una de las principales ventajas para el paciente es que los problemas de ambas rodillas pueden ser abordados durante una misma hospitalización, evitando una segunda cirugía y un nuevo acto anestésico.

El procedimiento permite tratar simultáneamente el dolor asociado a ambas articulaciones y comenzar posteriormente un único proceso de recuperación y rehabilitación.

“Esto es todo un hito para nuestro hospital, pues nunca se había realizado antes una operación de esta magnitud. Permite resolver en un solo acto quirúrgico dos prestaciones que se encontraban en lista de espera, entregando beneficios concretos al paciente y haciendo un uso más eficiente de los recursos hospitalarios”, destacó el Dr. Moya.

A diferencia de realizar las intervenciones por separado, la cirugía bilateral permite además evitar dos procesos de rehabilitación kinesiológica independientes. El paciente enfrenta así un solo período de recuperación y puede concentrar en una misma etapa el proceso de recuperación de la movilidad.

Una alternativa para avanzar en las listas de espera

El beneficio de este procedimiento no se limita al paciente. Desde la perspectiva hospitalaria, permite abordar dos prestaciones pendientes en un mismo proceso quirúrgico, contribuyendo a avanzar en la resolución de las listas de espera traumatológicas.

De esta manera, la incorporación de esta alternativa quirúrgica permite utilizar de manera más eficiente la capacidad del pabellón y los recursos asociados al tratamiento y rehabilitación de los pacientes que requieren reemplazo de ambas articulaciones.

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La intervención se suma a la experiencia que el Hospital Dr. Franco Ravera Zunino ha desarrollado con el Robot Rosa, tecnología que apoya procedimientos de reemplazo articular y que ya registra cerca de 300 cirugías realizadas en el establecimiento.

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