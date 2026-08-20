Jetour y Difor prometen los mejores descuentos del año y una experiencia de conducción única

Fotos: Marco Lara

Durante este fin de semana, la marca automotriz china Jetour y su concesionario Difor ofrecen nuevamente días de descuentos especiales, en un evento que se extenderá hasta este domingo 23 de agosto en el estacionamiento de Paseo Parque Machalí.

La gira itinerante Jetour Drive Experience Plus vuelve a la zona por tercera vez en el año, brindando la posibilidad de conocer de cerca, probar y sentir el rendimiento de sus modelos familiares y tecnológicos mediante test drives guiados.

En esta ocasión, los modelos en exhibición son el X50, X70, T1, T2 y Dashing, entre otros, con unidades que parten desde los $8.590.000, con bono incluido y financiamiento inteligente.

“Aquí pueden conocer en terreno y al volante todas las prestaciones, el desempeño y la tecnología de cada modelo en exposición”, señaló Paolo Guineo, jefe de Ventas de la sucursal Difor Rancagua.

Asimismo, relató a El Rancagüino que la nueva “joya” de la marca para exhibir por estos días es el G700, un gran todoterreno híbrido eléctrico enchufable que llegó hace una semana a Chile y apenas ayer a la sucursal de Difor.

“Es famoso en internet porque tiene un vadeo de 90 centímetros, lo que permite que pueda sumergirse en el agua. Además, cuenta con dos motores eléctricos, una autonomía de mil kilómetros y una potencia de 200 HP. Muchas personas nos preguntaban sobre su llegada y ahora podrán probarlo acá”, explicó.

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Por supuesto, en el domo del evento también podrás recibir la asesoría y atención de los anfitriones de Jetour y de los ejecutivos de ventas de Difor, quienes ofrecerán distintas alternativas de financiamiento para que puedas volver a casa con el modelo que prefieras y que tanto has soñado.

Jetour arribó al país en 2019, pero hace algunos años que Difor representa a la marca, acercando sus modelos al público y haciendo más accesible el segmento de los crossovers y SUV. Y no olvides que también puedes visitar la sucursal de Difor ubicada en Avenida Miguel Ramírez 273, Rancagua.