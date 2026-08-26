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Alumnos del Liceo Industrial Ernesto Pinto Lagarrigue competirán en la final nacional de carrera de autos propulsados por hidrógeno verde

El torneo, organizado por la Corporación SOFOFA, se disputará entre el 1 y el 3 de septiembre en Santiago, en el centro de eventos Metropolitan, en el marco de la cumbre Hyvolution. Entre las novedades de este año se encuentra el debut de la carrera Mujeres en STEM.

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Listos para el banderazo. Así están los 23 equipos que se enfrentarán en la final nacional del H2 Grand Prix 2026, torneo de autos propulsados por hidrógeno verde, que se disputará entre el 1 y el 3 de septiembre en Santiago. La actividad, organizada por Corporación SOFOFA, se realizará en el centro de eventos Metropolitan, en el marco de Hyvolution, cumbre del hidrógeno verde, reuniendo a alumnos provenientes de 21 liceos técnico-profesionales y científico-humanistas de 8 regiones (Antofagasta, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Biobío, La Araucanía y Los Ríos).

La región del Libertador será representada por el Liceo Industrial Ernesto Pinto Lagarrigue de Rancagua, perteneciente a la Red de Liceos SOFOFA, que competirá con su team H2 Sexta.

El equipo ganador viajará a Australia el próximo año para competir en la final mundial, sumándose a la lista de quienes ya han representado a Chile en las finales de Estados Unidos, Suiza y Alemania.  Además, este torneo se ha consolidado como una instancia de intercambio para los jóvenes, abriendo puertas para que otros equipos participantes sean invitados a presentar sus prototipos en exhibiciones internacionales en países como Japón, Azerbaiyán y Ecuador.

El gerente general de Corporación SOFOFA, Pablo Kusnir, destacó que “H2 Grand Prix es una iniciativa que articula la demanda energética de Chile con la formación temprana de capital humano en los liceos técnico-profesionales. Esta actividad es mucho más que una competencia, es una valiosa oportunidad para que los estudiantes fortalezcan sus capacidades y conocimientos, desarrollando destrezas clave como el pensamiento creativo, el razonamiento crítico y el trabajo en equipo. Nos sentimos orgullosos de impulsar este evento tan importante desde la Red de Liceos SOFOFA”.

Para Carolina Domínguez, directora de H2GP Chile y Articulación EMTP Energías Renovables de Corporación SOFOFA, la juventud es protagonista de la transición energética del país y es justamente a través de la articulación entre el sector público, privado y la academia, como han logrado consolidar el modelo ‘Talento Joven +Energía’, que cumple cuatro años impulsando el desarrollo de estudiantes de educación técnica y científico-humanista. “Nuestro compromiso es seguir formando capital humano diverso, con equidad de género, capacidad de innovación y una visión verdaderamente sostenible para responder a los desafíos de la industria».

Una nueva carrera

Para ser parte del H2 Grand Prix, los alumnos se preparan durante todo un año junto a un docente coach en el diseño, construcción y perfeccionamiento de sus vehículos, conformando equipos mixtos de pilotos y mecánicos. Esta vez, el evento incluirá cuatro categorías de competición según nivel de modificación del auto (Modificado, Stock, Híbrido y Prototipo), otorgando a los ganadores un cupo a la final internacional. Además, en esta versión debutará la carrera Mujeres en STEM, creada en respuesta al interés que este torneo ha despertado entre las estudiantes, quienes representan el 30% de los inscritos a este certamen. Esta cifra es especialmente relevante en un contexto en que las mujeres aún son minoría en especialidades técnicas como mecánica automotriz, mecánica industrial o electricidad.

La definición de los ganadores estará a cargo de un jurado experto en formación y energías renovables, integrado por representantes de las empresas Colbún (Main Sponsor que promueve este torneo por tercera vez consecutiva) y MAE (Sponsor Invita); de la Subsecretaría de Educación Media Técnico-Profesional y del Centro de Transferencia Tecnológica (CTE) de la Universidad Andrés Bello.

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La final nacional tiene contemplada la presencia de la ministra de Energía, Ximena Rincón, quien encabezará la jornada inaugural del 1 de septiembre; y de la presidenta de SOFOFA, Rosario Navarro, quien estará a cargo del banderazo de la carrera el 2 de septiembre.

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