Comienzan Talleres Formativos del Programa “Energía Para Emprendedores Candelaria-Colbún”

.- Un total de 20 emprendedores de Mostazal comenzaron los talleres formativos de la versión 2026 del programa “Energía para Emprendedores Candelaria-Colbún”, que contempla 40 horas de capacitación para entregar herramientas que les permitan fortalecer la gestión y crecimiento de sus negocios. La iniciativa busca fortalecer el emprendimiento local y entregar herramientas concretas para el desarrollo de negocios sostenibles.

El programa, impulsado por Colbún a través de su Central Candelaria y ejecutado por Chrysalis, Incubadora de Negocios de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), abordará materias como modelo de negocios, marketing, gestión financiera, formalización, innovación y herramientas digitales, además de preparar a los participantes para la postulación a fondos semilla.

De los 20 emprendimientos seleccionados, el 70% corresponde a iniciativas de mujeres (14), con una amplia diversidad de actividades económicas, con negocios vinculados a alimentación, servicios, comercio, belleza y cuidado personal, producción avícola, eventos, impresión y estampado, servicios digitales, eficiencia energética, deporte, jardinería y decoración, entre otros rubros.

Gonzalo Palacios, líder de relacionamiento de Colbún en Zona Centro, destacó que el inicio de los talleres marca una nueva etapa para los participantes: “Estamos iniciando los talleres con los primeros 20 emprendedores que participaron en el proceso de postulación y que hoy quieren incorporar nuevas herramientas y conocimientos para poder mejorar sus negocios. Les deseamos el mayor de los éxitos en esta ruta del emprendedor que están comenzando”.

Para quienes fueron seleccionados, la capacitación representa una oportunidad para adquirir conocimientos y aplicarlos directamente en sus negocios. Karina Catalán, de Colaciones Saludables, señaló que su principal objetivo está puesto precisamente en el aprendizaje, pues “quiero aprender mucho, tengo muchas ganas y por eso estoy aquí. Independiente de si me gano o no el capital, quiero aprender; esa es mi meta”.

En tanto, Pedro Bustamante, de Pure Home Limpiezas, destacó las expectativas con que comienza el proceso: “Estoy súper emocionado por lo que todo esto nos va a ayudar a desarrollar nuestro emprendimiento y también por cómo nos puede ayudar a crecer”.

Anuncios

Uno de los principales hitos del programa será la posibilidad de acceder a ocho fondos semilla de $1.000.000 cada uno, destinados a los emprendedores que logren destacarse durante el proceso formativo. Para postular a este financiamiento, los participantes deberán cumplir con los requisitos establecidos por el programa y presentar sus respectivos proyectos.

Los talleres se desarrollarán durante las próximas semanas e incluirán formación práctica, asesorías y acompañamiento especializado, con el objetivo de que los participantes puedan incorporar los conocimientos adquiridos a la gestión y desarrollo de sus emprendimientos.

Seleccionados Programa “Energía para Emprendedores Candelaria-Colbún”



Ana María Cantillana Jorquera — Salón Ana Cantillana

María Paulina Espinoza Salazar — Las Tres Brujitas

George Rivers Matamala — R&P

Sofía Loreto Ibarra Aránguiz — Avícola La Campesina SpA

Javier Ignacio Gacitúa Bianchi — JGB Consultoría Digital

Elizabeth Aurora Gálvez Labarca — Huerto Familiar

Martina Isidora Moreno Santibáñez — Shishimojitoss Eventos

Karina Ximena Catalán Malverde — Colaciones Saludables

Karina Tobar — Impresiones Isi

Joaquín Alfonso Pinto Moreno — Barbería

Francisca Andrea Moreno Contreras — Mágicas Princesas

Deisy Antonieta Orellana Venegas — Delicias Sobre Ruedas

Pedro Bustamante Uribe — Pure Home Limpiezas

Victoria Viviana del Pilar Santana Fraile — El Rincón del Estampado

Yessenia Pinto — Sant Marcel SpA

Felipe Fredes — Servicios Energéticos Engen Chile SpA

Carolina Elena Valls Soltof — Carpa Thanai Sp

Jorge Fernández Lara — Jardín de Piedras

Maryorie Alejandra Alarcón Lobos — Dsport7

Javiera Francisca Bueno Durán — Menta Decoraciones