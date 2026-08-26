Santuario de Santa Rosa permanecerá abierto toda la noche para recibir a peregrinos

El Santuario de Santa Rosa de Lima de Pelequén permanecerá abierto durante toda la noche del sábado 29 y la madrugada del domingo 30 de agosto para recibir a los peregrinos que llegarán hasta este tradicional lugar de devoción de la Diócesis de Rancagua.

La medida busca acoger especialmente a quienes llegan caminando para cumplir sus mandas, ofreciendo durante la noche un espacio de descanso y oración, en el marco de la Fiesta de Santa Rosa de Lima, cuya jornada central se vivirá el domingo 30.

La programación especial comenzará a las 21:00 horas del sábado con una Santa Misa y bendición de los peregrinos. A las 22:30 horas se rezará el Santo Rosario, guiado por un seminarista de la Diócesis de Rancagua, mientras que a las 23:00 horas monseñor Guillermo Vera, obispo de Rancagua, presidirá la Eucaristía.

Las actividades religiosas continuarán durante toda la madrugada. A las 02:00 horas habrá Santo Rosario guiado por laicos y, a las 03:00, una nueva Misa con bendición de los peregrinos. A las 04:00 horas se rezará nuevamente el Rosario, mientras que a las 04:30 se celebrará una Misa de Sanación, presidida por el presbítero Cristián Giadach.

MISAS DURANTE EL DOMINGO

Durante el domingo 30 se celebrarán Eucaristías desde las 06:00 hasta las 19:00 horas, en distintos horarios, con el objetivo de facilitar la participación de los fieles que durante la jornada llegarán hasta Pelequén.

Las celebraciones vinculadas a la festividad continuarán posteriormente con misas entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre, además de las Eucaristías de Término de Fiesta programadas para los días 5 y 6 de septiembre.

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Junto con la programación religiosa, desde el Santuario hicieron un llamado a vivir una devoción solidaria, invitando a los peregrinos a reemplazar las tradicionales velas y flores por alimentos que posteriormente puedan ser destinados a personas que los necesiten.

De esta manera, la organización busca que la peregrinación y las expresiones de fe asociadas a Santa Rosa de Lima incorporen también un gesto de solidaridad hacia la comunidad.