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Despliegan campaña preventiva y entregan chalecos reflectantes a peregrinos en Pelequén

Con el objetivo de resguardar la vida de los miles de feligreses que transitan por la ruta, autoridades regionales entregaron elementos de alta visibilidad a los caminantes e información de seguridad a los conductores.

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En el marco de la masiva festividad religiosa de Santa Rosa de Lima, diversas autoridades de la región se desplegaron en terreno este viernes para llevar a cabo una intensa campaña de seguridad vial. El operativo se concentró estratégicamente en el cruce del Paradero Pelequén con los accesos a la iglesia, punto neurálgico de la llegada de fieles.

La intervención contó con la participación activa de la delegada presidencial, Susana Pinto, el general Jefe de la Zona O’Higgins de Carabineros, Guillermo Bohle, el seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Julio Gutiérrez, y el seremi de Seguridad Pública, Nicolás Muñoz.

Durante la instancia, las autoridades entregaron chalecos reflectantes a los transeúntes para asegurar su visibilidad en la ruta y distribuyeron folletos informativos a los automovilistas, reforzando el llamado a la prevención y al resguardo de los peatones.

“Estamos haciendo un llamado a la ciudadanía a que siempre tengan una seguridad vial, tanto los peregrinos que llegan a la zona, como los automovilistas cuando vean a peatones por la ruta”, señaló la delegada presidencial, Susana Pinto.

Desde la institución policial, el general Guillermo Bohle comentó que “todos deben utilizar las medidas de prevención para disfruta de esta fiesta religiosa. Se pide a los peatones que siempre utilicen elementos reflectantes en cualquier hora del día, y recordar a los conductores que esta es una fecha con gran afluencia de público en la vía. Debemos ser empáticos con el otro usuario”.

La intervención contó con la participación activa de la delegada presidencial, Susana Pinto, el general Jefe de la Zona O’Higgins de Carabineros, Guillermo Bohle, el seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Julio Gutiérrez, y el seremi de Seguridad Pública, Nicolás Muñoz.

Implemento de mucha necesidad en la festividad

La entrega de estos elementos de seguridad resulta vital durante estas fechas, considerando que un alto porcentaje de los devotos cumple sus mandas caminando por los costados de las vías, muchas veces durante la madrugada o en horarios de escasa luz natural, lo que aumenta el riesgo de accidentes de tránsito.

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El seremi de transportes y telecomunicaciones, Julio Gutiérrez, destacó la labor de los funcionarios públicos: “Con nuestro equipo de trabajo en terreno estamos entregando folletos con recomendaciones e información de seguridad vial. Asimismo, estamos trabajando en conjunto con EFE Central para tener paradas en la Estación de Pelequén”.

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