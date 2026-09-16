Facebook-f Instagram X-twitter Youtube Tiktok Linkedin

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

¡Ganadora reaccionó muy nerviosa!: Monticello entregó gran premio por más de $500 millones

La jugadora de póker obtuvo la codiciada escalera real, además de haber tomado un seguro opcional por $1.000. Es el mayor monto entregado en la historia del centro de entretención.

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

Septiembre llegó con todo a Casino Monticello. Si hace pocos días se registró una ganadora por $100 millones en juego de máquinas, ahora fue el turno de las mesas de juego. Una ganadora de origen asiático de poco más de 50 años ganó la friolera cifra por más de $500 millones en una partida de póker tras hacer la codiciada y soñada escalera real.

Lo anterior hace que este premio ($509.861.291) sea el mayor entregado en la historia del recinto de Mostazal desde que abrió sus puertas en 2008 y también marca un monto no entregado con anterioridad entre los casinos regulados.

Quienes presenciaron la escena indicaron que la jugadora, quien prefirió no revelar su identidad, reaccionó muy nerviosa al hacer la codiciada y poco frecuente escalera real, pero se puso aún más inquieta con el furor y la celebración de la gente que la rodeaba cuando la declararon como la ganadora.

“Fue una situación de muchísima alegría cuando la gente presente en la sala de juegos se dio cuenta que había una escalera real, ella no era muy expresiva en realidad, diría que casi se asustó con la algarabía, pero al cabo de un rato ya tenía de nuevo cara de póker”, confidenciaron.

Cabe señalar que este tremendo premio fue posible gracias al seguro adicional por $1.000 que opcionalmente pueden tomar los jugadores, independiente del monto de la apuesta que realicen en las diferentes partidas de póker.

Manuel Rojas, gerente general de Casino Monticello, señaló: “Felices de entregar el premio más alto en la historia de nuestro casino en el mes de la patria. Felicitamos a esta afortunada ganadora e invitamos a nuestros visitantes a que disfruten con sus familiares y amigos jugando con responsabilidad y pasar un buen momento.”.

Anuncios

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
EN VIVO: Comenzó el partido entre Botafogo y Grêmio: 0-0 en el inicio
1 minuto hace
EN VIVO: Independiente Riv. (M) y Atlético Tucumán están jugando: sin goles por ahora en la llave 3
4 minutos hace
Raphinha y João Cancelo se lucen en goleada 7-2de Barcelona
1 hora hace
EN VIVO: Comenzó el partido entre Botafogo y Grêmio: 0-0 en el inicio
1 minuto hace
EN VIVO: Independiente Riv. (M) y Atlético Tucumán están jugando: sin goles por ahora en la llave 3
4 minutos hace
Anuncios
793874_0
EN VIVO: Liga de Quito logra el empate 1-1 frente a Palmeiras
797866_0
EN VIVO: Atlético Mineiro es superior a Santos y lo vence por 2-1
Anuncios
NOTA 5.1
15 emprendedores de Las Brisas culminan proceso de formación y fortalecimiento de negocios
Capital Emprendedor - La Churroneta Doñihue (1)
“Con Capital Emprendedor de Agrosuper espero aprender cosas nuevas y poder llevar mi producto a otras partes”
DSC_0581
Cruzada X el Empleo compromete accionar del Consejo Productivo Regional
Fiestas Patrias: ¿Qué normas regulan las fondas en Chile?
Anuncios
NOTA 2.1
Olivar refuerza llamado a prevenir accidentes durante Fiestas Patrias
922A6782
Más de 325 mil vehículos se desplazarían por O’Higgins durante Fiestas Patrias: autoridades refuerzan controles y seguridad vial
carne 3
Fiestas Patrias: Una carne contaminada no siempre se ve ni huele mal
luis pavez ohiggins
O’Higgins: Luis Pavez se perderá varias semanas por compleja lesión
VIVE1
«Vive el 18 en San Fer» apuesta por el reciclaje y el compromiso cero plástico
WhatsApp Image 2026-09-16 at 11.47.07
Dos domicilios destruidos y una persona fallecida dejó incendio en El Libertador en Rancagua.
Anuncios