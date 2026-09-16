¡Ganadora reaccionó muy nerviosa!: Monticello entregó gran premio por más de $500 millones

Septiembre llegó con todo a Casino Monticello. Si hace pocos días se registró una ganadora por $100 millones en juego de máquinas, ahora fue el turno de las mesas de juego. Una ganadora de origen asiático de poco más de 50 años ganó la friolera cifra por más de $500 millones en una partida de póker tras hacer la codiciada y soñada escalera real.

Lo anterior hace que este premio ($509.861.291) sea el mayor entregado en la historia del recinto de Mostazal desde que abrió sus puertas en 2008 y también marca un monto no entregado con anterioridad entre los casinos regulados.

Quienes presenciaron la escena indicaron que la jugadora, quien prefirió no revelar su identidad, reaccionó muy nerviosa al hacer la codiciada y poco frecuente escalera real, pero se puso aún más inquieta con el furor y la celebración de la gente que la rodeaba cuando la declararon como la ganadora.

“Fue una situación de muchísima alegría cuando la gente presente en la sala de juegos se dio cuenta que había una escalera real, ella no era muy expresiva en realidad, diría que casi se asustó con la algarabía, pero al cabo de un rato ya tenía de nuevo cara de póker”, confidenciaron.

Cabe señalar que este tremendo premio fue posible gracias al seguro adicional por $1.000 que opcionalmente pueden tomar los jugadores, independiente del monto de la apuesta que realicen en las diferentes partidas de póker.

Manuel Rojas, gerente general de Casino Monticello, señaló: “Felices de entregar el premio más alto en la historia de nuestro casino en el mes de la patria. Felicitamos a esta afortunada ganadora e invitamos a nuestros visitantes a que disfruten con sus familiares y amigos jugando con responsabilidad y pasar un buen momento.”.