Diócesis de Rancagua prepara jornadas de oración por Chile para el domingo 27 de septiembre

El domingo 27 de septiembre, distintas comunidades de la Diócesis de Rancagua se reunirán para conmemorar el tradicional Día de la Oración por Chile, con actividades que se desarrollarán en El Huique, Rancagua y San Fernando.

Las jornadas contemplan procesiones, celebraciones eucarísticas y encuentros comunitarios en torno a la Virgen del Carmen, con la participación de fieles de los decanatos Cardenal Caro, Rancagua y San Fernando-Chimbarongo.

Las actividades se desarrollarán además en el marco del centenario de la coronación de la Virgen del Carmen como Reina y Madre de Chile, ocurrida en 1926, aniversario que durante este año ha marcado diversas actividades de la Iglesia en el país.

El Huique: procesión y representación de la coronación

En El Huique, Palmilla, las comunidades del Decanato Cardenal Caro se reunirán en el histórico Templo Museo Nuestra Señora del Carmen.

La jornada comenzará a las 15:00 horas, en el Parque Errázuriz, desde donde se iniciará una procesión con la imagen de la Virgen del Carmen.

Alrededor de las 16:30 horas, los participantes llegarán al templo, donde se realizará una representación de la coronación de la Virgen como Reina y Madre de Chile.

Posteriormente, a las 17:00 horas, Mons. Guillermo Vera Soto presidirá la Misa Solemne.

Rancagua: procesión desde la Plaza de Los Héroes

En Rancagua, las 14 parroquias del decanato se reunirán a las 16:00 horas en la Plaza de Los Héroes, frente a la Iglesia Catedral.

Desde allí comenzará una procesión por las calles del centro de la ciudad hasta el Santuario de Schoenstatt, donde se realizará la imposición de escapularios y posteriormente se celebrará la Santa Misa.

San Fernando: recorrido por las calles del centro

En San Fernando, las comunidades del Decanato San Fernando-Chimbarongo comenzarán su celebración a las 16:30 horas en la Iglesia San Fernando Rey.

La imagen de la Virgen del Carmen será acompañada en procesión por las calles Valdivia, Argomedo, Guadalupe, Quechereguas y O’Higgins, hasta llegar a la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, donde finalizará la jornada.

Actividades en otras comunidades

El Día de la Oración por Chile tendrá también expresiones en otras parroquias y capillas de la diócesis, donde se han preparado distintos momentos de oración.

La invitación es a informarse directamente en cada comunidad sobre las actividades y horarios programados.

Las celebraciones de Rancagua, El Huique y San Fernando se realizarán en templos jubilares, por lo que los peregrinos que cumplan las condiciones establecidas por la Iglesia podrán acceder a la indulgencia plenaria durante este Año Jubilar.

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El Día de la Oración por Chile constituirá así una instancia de encuentro para las comunidades diocesanas, que peregrinarán y celebrarán la Eucaristía en distintos puntos de la región, renovando su tradicional oración por el país bajo la protección de la Virgen del Carmen.