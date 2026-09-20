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Rancagua celebró cuatro jornadas de Fiestas Patrias en la Medialuna Monumental

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Durante cuatro días, Rancagua vivió las celebraciones de Fiestas Patrias en la Medialuna Monumental, recinto que nuevamente se transformó en punto de encuentro para las familias y visitantes que llegaron a disfrutar del espíritu dieciochero.

Las actividades se desarrollaron los días 17, 18, 19 y 20 de septiembre, jornadas en las que las fondas y ramadas recibieron a los asistentes con música en vivo, gastronomía típica y distintas alternativas de entretención.

Pese a que la lluvia se hizo presente durante algunas horas, las condiciones climáticas no fueron impedimento para que los rancagüinos llegaran preparados a disfrutar de los tradicionales anticuchos, empanadas y terremotos, además de bailar al ritmo de la cumbia y las cuecas.

La programación también contempló espacios de entretención para los más pequeños, junto con diversas actividades que permitieron a las familias disfrutar de un ambiente marcado por las tradiciones nacionales.

Fue así como la Medialuna Monumental volvió a convertirse en uno de los principales puntos de celebración de las Fiestas Patrias en Rancagua, congregando a familias y grupos de amigos que aprovecharon estas jornadas para encontrarse, compartir y celebrar en un ambiente de sana convivencia.

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