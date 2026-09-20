Rancagua celebró cuatro jornadas de Fiestas Patrias en la Medialuna Monumental

Durante cuatro días, Rancagua vivió las celebraciones de Fiestas Patrias en la Medialuna Monumental, recinto que nuevamente se transformó en punto de encuentro para las familias y visitantes que llegaron a disfrutar del espíritu dieciochero.

Las actividades se desarrollaron los días 17, 18, 19 y 20 de septiembre, jornadas en las que las fondas y ramadas recibieron a los asistentes con música en vivo, gastronomía típica y distintas alternativas de entretención.

Pese a que la lluvia se hizo presente durante algunas horas, las condiciones climáticas no fueron impedimento para que los rancagüinos llegaran preparados a disfrutar de los tradicionales anticuchos, empanadas y terremotos, además de bailar al ritmo de la cumbia y las cuecas.

La programación también contempló espacios de entretención para los más pequeños, junto con diversas actividades que permitieron a las familias disfrutar de un ambiente marcado por las tradiciones nacionales.

Fue así como la Medialuna Monumental volvió a convertirse en uno de los principales puntos de celebración de las Fiestas Patrias en Rancagua, congregando a familias y grupos de amigos que aprovecharon estas jornadas para encontrarse, compartir y celebrar en un ambiente de sana convivencia.