Rancagua vivió jornada de oración por Chile junto a la Virgen del Carmen

Con una jornada marcada por la fe, la devoción y el encuentro de las comunidades católicas, este domingo 27 de septiembre la Diócesis de Rancagua conmemoró el tradicional Día de la Oración por Chile, actividad que reunió a fieles en distintos puntos de la ciudad y de la región.

La celebración tuvo como eje la figura de la Virgen del Carmen, patrona de Chile y contempló procesiones, momentos de oración y celebraciones eucarísticas, convocando a familias y comunidades parroquiales que se sumaron a esta tradicional jornada.

La actividad adquirió además un significado especial al desarrollarse en el marco del centenario de la coronación de la Virgen del Carmen como Reina y Madre de Chile, acontecimiento ocurrido en 1926 y que durante este año ha motivado diversas celebraciones de la Iglesia Católica en el país.

Procesión por las calles de Rancagua

En la capital regional, las 14 parroquias del Decanato de Rancagua se reunieron a las 16:00 horas en la Plaza de Los Héroes, frente a la Iglesia Catedral, punto de partida de la actividad.

Desde allí, los fieles iniciaron una procesión por las calles del centro de la ciudad, acompañando la imagen de la Virgen del Carmen en un recorrido que tuvo como destino el Santuario de Schoenstatt.

La caminata se convirtió en un espacio de oración y recogimiento, donde los participantes renovaron su devoción mariana y elevaron sus plegarias por Chile, por sus familias y las distintas comunidades del país.

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Una vez en el Santuario de Schoenstatt, se realizó la imposición de escapularios, para posteriormente dar paso a la celebración de la misa.

La jornada también tuvo expresiones en otras parroquias y capillas de la Diócesis, donde las comunidades prepararon distintos momentos de oración para conmemorar esta fecha.

De esta manera, el Día de la Oración por Chile volvió a convertirse en una instancia de encuentro para los fieles de la región, quienes peregrinaron y participaron de las celebraciones religiosas, renovando la tradicional oración por el país bajo la protección de la Virgen del Carmen.

La conmemoración adquirió un sentido especial este 2026, cuando la Iglesia Católica recuerda los cien años de la coronación de la Virgen del Carmen como Reina y Madre de Chile, una devoción arraigada en la historia religiosa del país.