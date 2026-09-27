RG Awards van por su tercera edición con una gala que busca seguir reconociendo al talento de O’Higgins

Reconocer el talento, poner en valor las trayectorias y abrir espacios para quienes muchas veces deben luchar para conseguir una oportunidad, ese es el espíritu que dio vida a los RG Awards, iniciativa impulsada por el cantante rancagüino Rodrigo Gaete y que este año prepara su tercera edición.

La gala se ha convertido en una instancia para destacar a artistas y personas vinculadas al mundo cultural, reuniendo distintas expresiones y trayectorias de la región de O’Higgins. Una propuesta que, según explica su gestor, nació desde una conversación entre colegas y que con el paso del tiempo fue tomando fuerza hasta transformarse en un evento que hoy prepara una nueva versión.

Años de crecimiento

La historia de los RG Awards comenzó en la Academia Integral de las Artes a partir del trabajo desarrollado en RG TV y el programa “Brilla Glam”, espacio que Rodrigo Gaete realizaba junto a Caro Castro y su equipo. Fue allí donde comenzaron a aparecer las historias de numerosos artistas locales que relataban las dificultades que enfrentaban para desarrollar sus carreras. “Todos nos comentaban que les costaba salir a flote, que faltaba que se le reconociera su trabajo, tener mérito porque luchaban tanto por todo. Todos tenían el mismo problema en verdad”, recuerda Gaete.

En medio de esas conversaciones surgió, inicialmente casi como una broma, la idea de realizar una premiación. “Y de una humorada en esta conversación ahí con el equipo de Brilla Glam, sale el chiste: ‘hagamos unos premios’. Fue así”, relata.

Pero aquella idea comenzó a tomar peso. Durante dos años, el equipo analizó la posibilidad de concretarla hasta que finalmente decidieron dar el paso. “Este reconocimiento parte desde la humildad, parte del trabajo que nosotros estamos haciendo, parte de la buena colaboración como colega. Nosotros nadie nos patrocina en sí como para decirnos ‘oye, toma, aquí está’. No, nosotros trabajábamos, le ponemos máquinas. Todo para poder conseguir y lograr los objetivos”, explica.

El cantante rancagüino Rodrigo Gaete, mentor e impulsor de los RG Awards, adelanta los detalles de la tercera edición de esta iniciativa.

Los artistas como protagonistas

Gaete recuerda que durante la primera edición su papel estuvo principalmente detrás del escenario, trabajando como productor y dejando que fueran los propios artistas quienes ocuparan el centro de la escena. “Fue bonito haberlo hecho desde tras bambalinas en ese momento. Creo que la figura ahí principal eran nuestros artistas, nuestros colegas”, dice.

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Una mirada que se mantiene como parte de la esencia de los RG Awards: generar una plataforma para que los artistas puedan mostrar su trabajo, encontrarse con sus pares y recibir un reconocimiento por el camino recorrido. “Eso es lo importante que podamos conseguir estos espacios para poder dar a conocer a muchos artistas que a lo mejor nunca han tenido esa posibilidad”, enfatiza.

El cantante Rodrigo Gaete invita a los artistas de O’Higgins a participar en la tercera edición de los RG Awards, cuyo proceso de inscripción y envío de material se desarrollará durante octubre.

Convocatoria abierta a toda la región

Para esta tercera edición, la convocatoria comenzará durante octubre y estará dirigida a artistas de toda la región de O’Higgins, no solamente de Rancagua. La organización contempla recibir material de los postulantes y posteriormente definir a los seleccionados, para dar paso a las votaciones durante noviembre. “Esto está abierto no solamente para la gente de Rancagua, sino que toda la región de O’Higgins. Este es un evento para la región de O’Higgins”, recalca Gaete.

Entre las categorías que se contemplan aparecen reconocimientos como mejor artista urbano, mejor intérprete, mejor disco y mejor videoclip, entre otras. El plazo para enviar el material se extenderá durante todo octubre, mientras que la primera semana de noviembre comenzaría la selección de los nominados y posteriormente las votaciones.

Después de tres años de trabajo, los RG Awards tienen para Rodrigo Gaete un significado especial. La iniciativa, que nació casi como una idea espontánea, terminó transformándose en un proyecto al que reconoce como parte importante de su trayectoria. “Para mí son como un hijo en el fondo”, confiesa.

Desde su propia experiencia como cantante, Gaete asegura comprender las dificultades que históricamente han enfrentado los artistas para conseguir espacios y visibilidad “En mi época, cuando yo me inicié en el canto tenías que ir a la radio, ir a los canales, tocar puertas. Unos te decían que sí, otros te decían que no”, recuerda.

Por eso, considera que actualmente las plataformas digitales han abierto nuevas posibilidades, pero que los reconocimientos siguen teniendo un valor para quienes desarrollan una carrera artística. “Este espacio ayuda también a enriquecer, a darle más valor a tu carrera, a que se reconozca tu esfuerzo, tu dedicación, el empeño que has expuesto a tu historia artística”, sostiene Gaete quien agrega “No es a lo mejor quizás lo más grande de la vida, pero es un pequeño aporte (…) que de alguna manera se le puede dar. Ese toque facilita un poco la vida para darle un impulso”, dice el cantante rancagüino.

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Los RG Awards son una iniciativa que nació para reconocer el talento y la trayectoria de artistas de la región.

Reconocimiento a la trayectoria

Los RG Awards no solamente consideran categorías vinculadas a la competencia artística, también existe un espacio destinado a reconocer trayectorias de personas que han dejado una huella en la cultura y las artes. Gaete destaca especialmente esta categoría, pensando en artistas que, por las condiciones de otras épocas, no tuvieron la posibilidad de grabar discos o desarrollar material como ocurre actualmente.

“Hay muchos cantantes que a lo mejor en su época no grabaron discos, no produjeron canciones, pero son artistas súper reconocidos de la región que uno lo recuerda inmediatamente”, explica, agregando “entonces ¿Cómo los destacamos de esta manera? Reconocimiento a la trayectoria”, plantea.

También existe una categoría de inspiración, destinada a reconocer a artistas que no necesariamente son de O’Higgins, pero que han motivado o influido en los artistas locales. Entre los nombres reconocidos en ediciones anteriores se encuentran Paulina Nin de Cardona, Andrés de León, Carlos Figueroa, Alanis Lagos y Carolina “La Rancherita” Molina.

Tercera edición ya en marcha

Aunque la gala se realizará en diciembre, la producción lleva meses trabajando en los detalles de esta nueva versión. “Ya tenemos varias ideas, tenemos sorpresas (…) ya toda máquina. Sí, porque no podemos trabajar el último mes. Llevamos meses ya produciendo lo que es la tercera edición”, adelanta Gaete.

La tercera gala de los RG Awards se realizará el 12 de diciembre, desde aproximadamente las 17:00 horas, en el Teatro Regional Lucho Gatica, contando nuevamente con el apoyo de la Municipalidad de Rancagua. El desafío, reconoce su gestor, no es menor. Montar un espectáculo que contempla alfombra roja, ceremonia y participación de artistas implica costos importantes.

“Es difícil porque es un costo súper alto. Es súper alto montar el espectáculo de los RG Awards. Hay una alfombra roja, luego tenemos el evento en sí”, comenta.

En ese camino, destaca el respaldo de los auspiciadores y de los propios artistas que participan en la iniciativa. “Los auspiciadores, si bien es cierto hemos conseguido auspiciadores y estoy súper agradecido porque van dos años que nos han acompañado los mismos auspiciadores”, señala.

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Ahora, la expectativa está puesta en sumar nuevos apoyos para continuar fortaleciendo el evento “Queremos darle más prestigio, queremos darle más calidad, queremos tener nuevas sorpresas”.

Cuando mira hacia el futuro, Gaete reconoce que nunca imaginó que los RG Awards alcanzarían la continuidad que hoy tienen. “Al principio pensamos que iba a ser la primera edición y ya está ahí nomás. Nunca pensé que la gente le iba a tomar el cariño que tenía que le habíamos puesto nosotros con Caro Castro y todo el equipo de la Academia de las Artes y RGB”, reconoce.

Hoy su expectativa es que esta plataforma pueda continuar creciendo y consolidándose como un espacio de encuentro para los artistas regionales. “Para mí lo ideal es que sigan progresando, sigan creciendo, se sigan desarrollando, sigan siendo un punto de encuentro, un punto de empatía, un punto de amistad, de colaboración, de que se conozcan entre los mismos colegas y se apoyen y se respalden entre ellos”, expresa. Así, los RG Awards llegan a una tercera edición y que hoy busca consolidarse como una plataforma de reconocimiento para el talento de O’Higgins.

Teletón el 7 de noviembre y aniversario de la Academia de las Artes

Una jornada especial se desarrollará el 7 de noviembre en el Centro Teletón, con el objetivo de motivar a la comunidad a realizar su aporte y, al mismo tiempo, conocer el trabajo que se desarrolla en el recinto de rehabilitación. La actividad, indicó su organizador Rodrigo Gaete, contempla “una jornada de puertas abiertas, donde quienes concurran podrán recorrer el centro y conocer parte de su funcionamiento”, dice.

En paralelo, indica que en el gimnasio se realizará un espectáculo artístico desde las 10:00 hasta las 20:00 horas, comenzando con un show infantil y continuando con la participación de distintos artistas. Entre los nombres adelantados por Gaete se encuentran JC, Thiago Herrero y Nadir, además de otros artistas que se irán sumando.

La jornada también contempla servicios de peluquería y manicure, gracias a la participación de estilistas y profesionales que quieran colaborar espacio que está a cargo de la estilista Marisol Carmona, donde los asistentes podrán acceder a estos servicios mediante un aporte voluntario. Si estás interesado en sumarte a la causa, puedes visitar el IG @marisolcarmonapeluqueria. La actividad contará con el apoyo de la Academia de las Artes y la participación de distintos artistas locales.

La segunda fecha que adelanta Rodrigo Gaete corresponde al aniversario de la Academia de las Artes, celebración que se realizará el viernes 20 de noviembre en el Teatro Regional Lucho Gatica. “Vamos a estar realizando el aniversario de nuestra Academia de las Artes con un espectáculo increíble”, anticipó Gaete, quien extendió la invitación a la comunidad para ser parte de esta jornada.

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De esta manera, noviembre será un mes marcado por actividades culturales y solidarias, antes de llegar a la gran gala de los RG Awards, programada para el 12 de diciembre.