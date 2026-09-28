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Persona extraviada fue encontrada en buenas condiciones de salud tras amplio operativo de búsqueda

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Un amplio operativo de búsqueda se desarrolló durante el último fin de semana en el sector Rinconada de Doñihue, luego de que se reportara la desaparición de una persona adulta que se encontraba extraviada en el lugar.

En el procedimiento participaron equipos de emergencia y seguridad pública, además de funcionarios de Carabineros, voluntarios de Bomberos y civiles que se sumaron a las labores de rastreo.

Bomberos apoyó el despliegue mediante el uso de un dron, herramienta que permitió ampliar la cobertura de las zonas donde se concentró la búsqueda.

Tras varias horas de trabajo coordinado, finalmente se informó que la persona fue encontrada con vida y en buenas condiciones de salud.

Desde los equipos que participaron en el operativo se destacó y agradeció la colaboración de todas las instituciones, voluntarios y civiles que contribuyeron a las labores, cuyo trabajo conjunto permitió concretar exitosamente la búsqueda.

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