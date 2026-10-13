La SIP y asociaciones de medios de las Américas se suman a la Coalición SPUR para proteger los contenidos periodísticos frente a la inteligencia artificial

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), Alianza de Medios MX, la Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI), la Associação Nacional de Jornais (ANJ) de Brasil, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) de Chile y el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) anuncian su incorporación conjunta a la Coalición SPUR (Standards for Publisher Usage Rights), una alianza internacional de medios y organizaciones de la industria que desarrolla estándares y herramientas para que los editores puedan controlar, medir y gestionar el uso de sus contenidos por parte de sistemas de inteligencia artificial.

La adhesión convierte a estas entidades en un grupo pionero de la región y suma por primera vez de manera coordinada la perspectiva de los medios de las Américas a una iniciativa de alcance global. Ocurre en un momento en que la IA está transformando la producción, distribución y consumo de información, y plantea nuevos desafíos para la propiedad intelectual y la sostenibilidad económica del periodismo.

Qué es SPUR

SPUR fue impulsada originalmente por BBC, Financial Times, Guardian Media Group, Sky News y Telegraph Media Group, y luego incorporó a Mediahuis y The Associated Press como miembros fundadores. Con el tiempo se expandió a organizaciones y medios de distintos mercados, entre ellos WAN-IFRA, FIPP, News/Media Alliance, Association of Online Publishers, Independent Media Association, Professional Publishers Association y Newsworks.

Uno de sus principales objetivos es desarrollar estándares técnicos y marcos de trabajo que permitan saber cuándo y cómo los sistemas de IA utilizan contenidos periodísticos, de modo de facilitar mecanismos de atribución, control y eventual licenciamiento. En junio, la coalición publicó su Content Telemetry Standard, pensado para dar a los editores información sobre ese uso y establecer un lenguaje común para su medición y reporte.

Sus líneas de trabajo incluyen además la identificación de las herramientas necesarias para proteger la propiedad intelectual, la reducción de las barreras técnicas para el licenciamiento y el desarrollo de canales que permitan un uso de contenidos periodísticos transparente, trazable y basado en derechos. SPUR mantiene también un diálogo con empresas tecnológicas y otros actores del ecosistema para contribuir a estándares aplicables a escala internacional.

Una voz regional en la conversación global

Las organizaciones coinciden en que la discusión sobre cómo se usan los contenidos periodísticos en el entrenamiento y la operación de modelos de IA será determinante para el futuro del sector, y en que los medios de las Américas, de distintas escalas y realidades, deben estar representados donde se definen esas reglas.

Con la incorporación, las entidades buscan:

● Representar las necesidades de los medios de la región en el desarrollo de estándares internacionales.

● Facilitar a sus asociados el acceso a conocimiento, herramientas y experiencias para mejorar la trazabilidad de sus contenidos.

● Promover mecanismos de licenciamiento más equilibrados y transparentes entre los medios y las plataformas de IA.

● Coordinar posiciones comunes frente a los desafíos de propiedad intelectual y sostenibilidad económica del periodismo.

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Un beneficio para los medios de toda la región

Las organizaciones representan a medios de distintos tamaños y territorios, desde grandes grupos hasta medios regionales y locales. La participación en SPUR permitirá que los beneficios de esta articulación internacional lleguen a todos sus asociados, de modo que puedan contar con mejores herramientas para proteger el valor de lo que producen.

La iniciativa se suma a la agenda que cada entidad desarrolla en materia de inteligencia artificial, propiedad intelectual, libertad de prensa y sostenibilidad de los medios, y a su trabajo para promover condiciones más equilibradas en la relación entre el periodismo y las grandes plataformas tecnológicas.

Con esta adhesión conjunta, las organizaciones suman la voz del periodismo de las Américas a una coalición que busca construir reglas, estándares e infraestructura para una relación más transparente y sostenible entre los productores de periodismo y las plataformas de inteligencia artificial.