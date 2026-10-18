Facebook-f Instagram X-twitter Youtube Tiktok Linkedin

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

Accidente deja dos fallecidos y dos personas lesionadas en la ruta del Acido.

El siniestro vial se registró cerca de las 10:20 horas de este domingo, próximo al kilómetro 14 de la ruta h-35.  La SIAT de Carabineros realizó peritajes en el lugar para establecer la dinámica y causa basal del accidente.

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

Una trágica mañana se vivió este domingo en la comuna de Requínoa, luego de un accidente de tránsito ocurrido en la ruta H-35, ruta del Acido, que dejó como saldo dos personas fallecidas y otras dos lesionadas.

De acuerdo con los antecedentes entregados por Carabineros, el siniestro se produjo cerca de las 10:20 horas, a la altura del kilómetro 13,960 de la ruta, cuando un vehículo particular protagonizó un violento accidente. Según la información preliminar de los equipos de emergencia, el automóvil volcó, dejando a sus ocupantes con graves consecuencias.

Hasta el lugar concurrieron voluntarios de Bomberos de Olivar, personal de Carabineros y equipos del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), quienes trabajaron en la emergencia y confirmaron el fallecimiento de dos personas, mientras que otras dos resultaron lesionadas.

SIAT INVESTIGA LAS CAUSAS DEL ACCIDENTE

Debido a la gravedad del hecho, personal especializado de la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT) Cachapoal se trasladó hasta el sitio del suceso por requerimiento del Ministerio Público, con el objetivo de realizar las pericias correspondientes y determinar cómo ocurrió el accidente, así lo confirmó la teniente Roxana Flores Aliste.

La teniente Flores agregó que los trabajos en el sitio del suceso ya finalizaron y que los antecedentes recopilados serán remitidos al Ministerio Público mediante un informe técnico-pericial, documento que permitirá establecer la dinámica del accidente y su causa basal.

Tras esta nueva tragedia vial, Carabineros reiteró el llamado a los conductores a mantener una conducción responsable y atenta a las condiciones del tránsito, especialmente en las rutas de la región.

Anuncios
Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
EN VIVO: Estudiantes (RC) y Aldosivi empatan 0-0 en el inicio del segundo tiempo
3 minutos hace
EN VIVO: Bahia y Flamengo arrancan su duelo: 0-0 por la fecha 31 del Brasileirao
5 minutos hace
EN VIVO: Estudiantes y San Lorenzo juegan el segundo tiempo intentando romper el empate 1-1
5 minutos hace
EN VIVO: Estudiantes (RC) y Aldosivi empatan 0-0 en el inicio del segundo tiempo
3 minutos hace
EN VIVO: Bahia y Flamengo arrancan su duelo: 0-0 por la fecha 31 del Brasileirao
5 minutos hace
Anuncios
IMG_0080.jpg
Amargo empate de Deportes Santa Cruz ante Deportes Antofagasta
798303_2
Sin goles, Dep. Santa Cruz y D. Antofagasta igualaron el partido
Anuncios
Productores de maíz de la Región de O’Higgins recibirán apoyo para fertilización
Las diferencias por el recorte del presupuesto regional llegan al CORE
798309_2
San Marcos y D. Puerto Montt no se hicieron daño y empataron sin goles
Primer panel, “Desarrollo regional y productividad”, con Recaredo Ossa, director nacional de la SNA; Rafael Prieto, gerente de Asuntos Corporativos de Agrosuper; Julio Díaz, gerente general de la División El Teniente de Codelco Chile, y Fernanda Kri, rectora de la UOH. La conversación fue moderada por Felipe Díaz, presidente de Pro O’Higgins
Presentan «Esto es O’Higgins», estudio que busca impulsar el desarrollo regional
798302_2
Doblete de Agustín Venezia en el empate a 2 entre Deportes Iquique y Curicó Unido
Anuncios
BOCA_VS_PLATENSE_162
Vasco da Gama y Boca Juniors definen el pase a la final
798634_0
U. La Calera y Coquimbo Unido se miden por la llave 1
Equilibrio entre redes y noticias locales
La confianza no se mide en seguidores: el valor de la credibilidad en la era digital
798304_0
Unión Española intentará cortar la racha positiva de D. Copiapó
Municipalidad de Rancagua
Municipio de Rancagua condena agresión a funcionario que trabajaba durante emergencia climática
santo tomas (1)
Matrícula de primer año en O’Higgins: crecen las carreras profesionales y se modera la formación técnica
Anuncios