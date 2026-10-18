Accidente deja dos fallecidos y dos personas lesionadas en la ruta del Acido.

Una trágica mañana se vivió este domingo en la comuna de Requínoa, luego de un accidente de tránsito ocurrido en la ruta H-35, ruta del Acido, que dejó como saldo dos personas fallecidas y otras dos lesionadas.

De acuerdo con los antecedentes entregados por Carabineros, el siniestro se produjo cerca de las 10:20 horas, a la altura del kilómetro 13,960 de la ruta, cuando un vehículo particular protagonizó un violento accidente. Según la información preliminar de los equipos de emergencia, el automóvil volcó, dejando a sus ocupantes con graves consecuencias.

Hasta el lugar concurrieron voluntarios de Bomberos de Olivar, personal de Carabineros y equipos del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), quienes trabajaron en la emergencia y confirmaron el fallecimiento de dos personas, mientras que otras dos resultaron lesionadas.

SIAT INVESTIGA LAS CAUSAS DEL ACCIDENTE

Debido a la gravedad del hecho, personal especializado de la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT) Cachapoal se trasladó hasta el sitio del suceso por requerimiento del Ministerio Público, con el objetivo de realizar las pericias correspondientes y determinar cómo ocurrió el accidente, así lo confirmó la teniente Roxana Flores Aliste.

La teniente Flores agregó que los trabajos en el sitio del suceso ya finalizaron y que los antecedentes recopilados serán remitidos al Ministerio Público mediante un informe técnico-pericial, documento que permitirá establecer la dinámica del accidente y su causa basal.

Tras esta nueva tragedia vial, Carabineros reiteró el llamado a los conductores a mantener una conducción responsable y atenta a las condiciones del tránsito, especialmente en las rutas de la región.