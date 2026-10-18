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CGE retira más de 1.500 metros de cable de conexiones irregulares en sector poniente de Rancagua

El operativo se llevó a cabo en un asentamiento irregular de la comuna, con el objetivo de mitigar riesgos eléctricos y combatir el hurto de energía.

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CGE realizó un importante operativo de retiro de conexiones irregulares desde un asentamiento ubicado en avenida Río Loco, en el sector poniente de la comuna de Rancagua.

Las brigadas de la Compañía, con el apoyo de Carabineros, lograron desconectar más de 1.500 metros de cable preensamblado en siete puntos del sector, los cuales representaban un peligro para vecinos, transeúntes y la seguridad de la red eléctrica. Estas instalaciones ilegales estaban dedicadas al hurto de energía desde las redes eléctricas.

Álvaro Vergara, gerente zonal Rancagua de CGE, hizo un positivo balance de la actividad, indicando que “el hurto de energía y las conexiones irregulares son delitos que ponen en riesgo a las personas, las instalaciones eléctricas y los bienes de quienes están conectados a nuestros servicios, pueden provocar accidentes graves y son una de las principales causas de interrupciones de suministro eléctrico, bajas de voltaje y daño en artefactos de clientes regulados”.

Este operativo se suma a la revisión realizada en semanas previas a 160 servicios de la villa Rodolfo Cortés en Rancagua, que consistió en la auditoría de medidores y normalización de cajas de equipos de medición, que permitió abordar aquellos casos que mantenían alguna desviación y corregirlos en terreno para asegurar la calidad y continuidad del suministro de los clientes.

Es importante señalar que la Compañía ejecuta operativos de revisión de medidores de forma permanente en distintas comunas de la región y a lo largo de su zona de concesión, así como el retiro de conexiones irregulares por los riesgos que estas acciones suponen para la comunidad.

“El hurto de energía es un delito que podría causar graves perjuicios a la comunidad por los riesgos eléctricos que conlleva. Por este motivo, hacemos un llamado a nuestros clientes a no aceptar que ninguna persona no autorizada o debidamente identificada acceda a sus instalaciones eléctricas o realice trabajos en las redes. Hay personas inescrupulosas que ofrecen conexiones irregulares o ‘ajustes’ en los medidores, lo que podría constituir un fraude que podría tener consecuencias muy graves. Es importante indicar que nuestro personal realiza revisiones permanentes en los servicios de los clientes, personal que se encuentra acreditado y debidamente identificado, por lo que en caso de dudas los clientes pueden llamar al número 800 800 767 para verificar su identidad y pertenencia a la empresa”, indicó el ejecutivo. 

CGE recuerda a sus clientes los canales dispuestos para infomar situaciones de hurto de energía o conexiones irregulares a las redes de distribución eléctrica: la página web www.cge.cl o el correo electrónico denuncias@cge.cl, a través través de los cuales se puede entregar información de manera confidencial.

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Consejo

“CGE reitera el peligro de aproximarse a las redes e infraestructura eléctrica y hace un llamado a sus clientes a tomar algunas medidas de seguridad para evitar accidentes, como no acercarse a conductores o cables dañados o que estén en el suelo, ya que podrían estar energizados. En caso de emergencia, se solicita comunicarse con la empresa a través del número de atención gratuito 800 800 767; la cuenta de X (ex Twitter) @CGE_Clientes, la página web www.cge.cl, la aplicación móvil CGE 1Click y el número de Whatsapp +569 895 68 479”.

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