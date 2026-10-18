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Agrosuper y Municipalidad de Codegua firman convenio para implementar programa “Activamente” dirigido a personas mayores

La iniciativa, desarrollada junto a Fundación Factor de Cambio, contempla actividades de estimulación física y cognitiva, además de talleres orientados a promover hábitos saludables y espacios de encuentro entre las personas mayores de la comuna.

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Con el objetivo de contribuir al bienestar y mejor calidad de vida de las personas mayores de Codegua, Agrosuper y la municipalidad de a esta comuna firmaron un convenio de colaboración para implementar el programa “Activamente”, una iniciativa desarrollada por la empresa junto a Fundación Factor de Cambio que busca promover un envejecimiento activo mediante la realización de actividades físicas, estimulación cognitiva y el fomento de hábitos saludables.

El acuerdo permitirá desarrollar durante tres meses distintas actividades orientadas a fortalecer las capacidades físicas y cognitivas de sus participantes, abordando materias como alimentación equilibrada, movilidad y autocuidado, además de generar espacios de aprendizaje, participación y encuentro entre las personas mayores de la comuna.

El alcalde de Codegua, José Alexis Flores, valoró la firma de este convenio y destacó la importancia de sumar esfuerzos entre el sector público y privado para impulsar iniciativas que respondan a las necesidades de la comunidad. “Este acuerdo nos ayuda mucho y permite apoyar a nuestros adultos mayores con nutricionistas y kinesiólogos hasta diciembre”, señalo, agregando que “los recursos bien ocupados, entregados a nuestros vecinos, nos pone muy felices, sobre todo, porque en salud son muy escasos”.

Por su parte, el subgerente de Relaciones con la Comunidad de Agrosuper, Rodrigo Torres, afirmó que la puesta en marcha de “Activamente” en Codegua permitirá ampliar el alcance de esta iniciativa, que anteriormente se ha desarrollado en otras comunas donde la compañía cuenta con operaciones. “Estamos muy contentos de comenzar este nuevo desafío en la Región de O’Higgins. Nuestro compromiso es contribuir al desarrollo de las comunidades promoviendo una vida saludable y una alimentación equilibrada. Hoy hacemos tangible estos conceptos a través de este taller de tres meses con foco en la actividad física y mental”,explicó.

La implementación del programa “Activamente” en Codegua marca también la llegada del programa a la Región de O’Higgins, luego de su implementación en otras comunas donde Agrosuper cuenta con operaciones productivas, ampliando así su cobertura territorial y alcance de sus iniciativas de vinculación comunitaria.

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