Facebook-f X-twitter Instagram Youtube Tiktok
Facebook X-twitter Instagram

General Velásquez consigue tres puntos de oro en Ovalle

Por la fecha 9 de la liguilla de descenso, el cuadro sanvicentano ganó en el norte chico y sale de la zona roja.

Comparte esta noticia

Anuncios

Era una salida clave para salir de la zona de descenso, y así lo entendió General Velásquez. El conjunto de San Vicente, por la fecha 9 de la liguilla por la permanencia en la Segunda División, derrotó por 1-2 a Provincial Ovalle saliendo del área roja de la clasificación.

En el valle del Limarí, el cuadro del Cachapoal dio vuelta un marcador adverso pues, en el 39’, Hernán Albano Becica puso el parcial 1-0 para el “Ciclón”.

Y, en el segundo tiempo, un doblete de Cristóbal Arriza (47’ y 84’) le entregó los tres puntos a los verdes que cortan una racha de siete fechas sin ganar. Con 9 unidades, superan a los ovallinos (8) y a Real San Joaquín (6) restando cinco fechas, pero solo cuatro partidos ya que debe cumplir con una jornada libre.

El siguiente encuentro para Garrido y sus muchachos será el sábado 31 a las 17 horas como dueño de casa frente a Deportes Rengo.

Los del Cachapoal dieron vuelta un marcador en contra para terminan ganando una final.

Ficha del partido

Provincial Ovalle (1): Kevin Catalán, César González, Sebastián Contreras, Erick Millalén, Albano Becica, Luis Hernández (67′, Jaime Soto), Mauro Maureira, Camilo Matamala (67′, Nicolás Julio), Renato Tarifeño, Benjamín Cortés (74′, Benjamín Castro), Cristian Duma. DT: Víctor Quintanilla.

General Velásquez (2): Felipe Abarca, Iván Carrasco, Benjamín Pinto (86′, Francisco Sepúlveda), Jorge Pavez, Juan Lorca (67′, Enzo Riquelme), Cristian Pizarro, Jorge Muza (67′, Jhon Alegría), Matías Villablanca (82′, Leandro Vargas), Juan Abarca, Cristóbal Arriaza, Benjamín Rivera. DT: Matías Garrido.

Árbitros: Óscar Ávila, Carlos Carvajal, Hugo Núñez, Víctor Manzor.
Amonestados: Contreras, Millalén (PRO); Riquelme, Carrasco, Rivera (GV).
Goles: 1-0, 39′, Becica; 1-1, 47′, Arriaza; 1-2, 84′, Arriaza.
Estadio: Diaguita, Ovalle.
Público: 252 espectadores.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
EN VIVO: 0-0 en el arranque: ya juegan Coritiba y Grêmio por la fecha 32 del Brasileirao
4 minutos hace
EN VIVO: Termina el primer tiempo con una victoria para Estudiantes vs Unión por 1-0
15 minutos hace
Goleada de Técnico Universitario 3 a 0 sobre Mushuc Runa
31 minutos hace
EN VIVO: 0-0 en el arranque: ya juegan Coritiba y Grêmio por la fecha 32 del Brasileirao
4 minutos hace
EN VIVO: Termina el primer tiempo con una victoria para Estudiantes vs Unión por 1-0
15 minutos hace
Anuncios
udechile everton 1
Liga de Primera: Universidad de Chile goleó a Everton en El Teniente
797182_2
Universidad de Chile goleó 4-1 a Everton con triplete de Eduardo Vargas
Anuncios
1 cobre
Siete de sesenta imputados quedaron en prisión preventiva por millonario robo de cobre a Codelco y empresas eléctricas
1 bomberos pichilemu
Incendio destruyó una vivienda en Pichilemu dejando a tres lesionados y tres damnificados
WhatsApp Image 2026-10-26 at 18.57.59 (1)
Tornado EF2 provoca graves daños en colegio y viviendas de Requínoa
TIO MIGUEL 1
Graneros decreta tres días de duelo por la partida de Miguel Gutiérrez fundador de Los Grillitos
Anuncios
junenil regional 1
Resultados de cuartos de final ida en Clasificatoria Juvenil
regional adulto 1
Rengo y Rosario toman ventaja en la Clasificatoria Regional Adulto
lota rengo 2
Rengo pierde el invicto en la liguilla, pero sigue muy lejos del descenso
MESA MINERA 1
Sernageomin y Minería acuerdan medidas para avanzar hacia cero fatalidades en O’Higgins
gonzalo valdes UNAB
¿Dónde están los generales?
EDITORIAL ok
La fragilidad de la tierra
Anuncios
797185_2
Palestino resolvió su juego de la fecha 25 con un empate 1-1 frente a Colo Colo
798317_2
Goleada 4-0 de D. Antofagasta a Curicó Unido con doblete de Brayan Hurtado incluído
detenidos rengo 2
Dos detenidos por robo con violencia en Rengo
siat
Conductor falleció tras choque entre automóvil y bus en Rancagua
Anuncios
RUMINOT 1
Segpres enfrenta polémica por rebajas de condenas a agresores sexuales
797187_2
Ñublense se impone con remontada 2-1 sobre Coquimbo Unido
bomberos santa cruz
Bomberos de Santa Cruz realizó simulacro de incendio en dependencias de Gendarmería
PICHILEMU 1
Chef de Pichilemu recibe reconocimiento internacional
visita tribunales 1
Presidenta de la Corte de Apelaciones de Rancagua visita tribunales de Peumo y San Vicente de Tagua Tagua
adulto mayor 6
Rancagua fue sede de la gala artística «Personas Mayores en Movimiento» en la celebración del Mes del Adulto Mayor
CIEN AÑOS 6
Libro “100 años cultivando la fe” rescata la historia y el legado de la Iglesia en O’Higgins
carabineros chimbarongo 1
Carabineros de Chimbarongo realiza campaña preventiva contra el robo de vehículos y sus accesorios