General Velásquez consigue tres puntos de oro en Ovalle

Era una salida clave para salir de la zona de descenso, y así lo entendió General Velásquez. El conjunto de San Vicente, por la fecha 9 de la liguilla por la permanencia en la Segunda División, derrotó por 1-2 a Provincial Ovalle saliendo del área roja de la clasificación.

En el valle del Limarí, el cuadro del Cachapoal dio vuelta un marcador adverso pues, en el 39’, Hernán Albano Becica puso el parcial 1-0 para el “Ciclón”.

Y, en el segundo tiempo, un doblete de Cristóbal Arriza (47’ y 84’) le entregó los tres puntos a los verdes que cortan una racha de siete fechas sin ganar. Con 9 unidades, superan a los ovallinos (8) y a Real San Joaquín (6) restando cinco fechas, pero solo cuatro partidos ya que debe cumplir con una jornada libre.

El siguiente encuentro para Garrido y sus muchachos será el sábado 31 a las 17 horas como dueño de casa frente a Deportes Rengo.

Los del Cachapoal dieron vuelta un marcador en contra para terminan ganando una final.

Ficha del partido

Provincial Ovalle (1): Kevin Catalán, César González, Sebastián Contreras, Erick Millalén, Albano Becica, Luis Hernández (67′, Jaime Soto), Mauro Maureira, Camilo Matamala (67′, Nicolás Julio), Renato Tarifeño, Benjamín Cortés (74′, Benjamín Castro), Cristian Duma. DT: Víctor Quintanilla.

General Velásquez (2): Felipe Abarca, Iván Carrasco, Benjamín Pinto (86′, Francisco Sepúlveda), Jorge Pavez, Juan Lorca (67′, Enzo Riquelme), Cristian Pizarro, Jorge Muza (67′, Jhon Alegría), Matías Villablanca (82′, Leandro Vargas), Juan Abarca, Cristóbal Arriaza, Benjamín Rivera. DT: Matías Garrido.

Árbitros: Óscar Ávila, Carlos Carvajal, Hugo Núñez, Víctor Manzor.

Amonestados: Contreras, Millalén (PRO); Riquelme, Carrasco, Rivera (GV).

Goles: 1-0, 39′, Becica; 1-1, 47′, Arriaza; 1-2, 84′, Arriaza.

Estadio: Diaguita, Ovalle.

Público: 252 espectadores.