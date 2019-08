Incendio afectó a bodega y dos viviendas de Población Manzanal

“Estamos en una época en la cual vivimos la era de la información plenamente, en una crisis sobre su manejo”, dijo el director Alejandro González. En tal sentido, destacó la importancia de que los medios conecten a la ciudadanía entre así, además de que cada uno mantenga la calma para apreciar los hechos de manera más amplia.

Como es tradición cada 15 de agosto, este jueves Diario El Rancagüino festejó su aniversario número 104 junto a familia y amigos, además de asumir nuevos desafíos con tal de continuar informando a la Región de O’Higgins. La ceremonia comenzó puntual al mediodía, momento en que el director Alejandro González recordó que la actividad fue instaurada por el fundador, su abuelo Miguel González, quien cuando este medio cumplía un año de vida, decidió que debían abrirse las puertas para conmemorar la fecha en compañía de los que quisieran sumarse a la cita. Desde dicho momento cada año festejamos junto a todos los que deseen unirse a este especial evento, en un ambiente de amistad y fraternidad.

En sus palabras el director agradeció a todos los lectores del diario y a los presentes en esta fiesta, por asistir pese a tratarse de un feriado y de un día frío. “Estamos en una época en la cual vivimos la era de la información plenamente, en una crisis sobre su manejo”. En tal sentido, destacó la importancia de que los medios conecten a la ciudadanía entre así, además de que cada uno mantenga la calma para apreciar los hechos de manera más amplia. “Los problemas siempre han existido, pero han habido tiempos peores. Hubo un 15 de agosto en plena Segunda Guerra Mundial (…), otro lo festejamos en 1973. Esa vez vinieron muchos políticos y logramos que se fotografiaran a la izquierda y a la derecha del director (de esos años)”, recordó. Lo anterior, aludiendo a la división imperante en esa década.

Respecto a la circulación de gran cantidad de noticias falsas, “creadas muchas veces por gente mal intencionada o incluso ingenua que no sabe distinguir entre lo verdadero y lo falso”, Alejandro González señaló que El Rancagüino ha respondido con seriedad frente a esta problemática. Agregó que el mundo está sufriendo a causa de la oclocracia, entendida como la degradación máxima de la democracia. “Está ocurriendo en el planeta y nos puede ocurrir a nosotros, si es que no encaramos las complejidades con cierta capacidad de reflexión”. En tal sentido, llamó a mantener la calma, informarse y no repetir fake news que contribuyan a la desinformación. Por último, aseguró: “Esperamos seguir reuniéndonos con ustedes otros 104 años más”.

A continuación, el subdirector Luis Fernando González explicó que, con el nacimiento de la palabra y la comunicación, también surgió la mentira que hoy sigue existiendo muchas veces en las redes sociales. “Eso es desinformar, lo que los anglosajones llaman fake news. El problema es más grande que simplemente compartir algo. Hay quienes crean esta desinformación. El problema es que muchas veces perdemos la perspectiva y pensamos que lo virtual es lo verdadero, pero la realidad es mucho más amplia y rica que lo sucedido en una red social”, comentó.

En esa línea, añadió que dichas plataformas si bien constituyen una herramienta muy importante, no son LA herramienta, no obstante, advirtió que los medios de comunicación deben adaptarse a los nuevos tiempos. En otra arista, el subdirector indicó que la web de El Rancagüino recibe en promedio un millón de visitas al mes, aparte de tener 85 mil seguidores en redes sociales e imprimir cerca de 8 mil ejemplares cada día. “Nos hemos equivocado y nos podemos equivocar, pero jamás hemos inventado una situación”.

Por otra parte diferentes actores sociales subieron al escenario para felicitar a este medio de comunicación. Fue el caso de Luisa Hidalgo, emprendedora de Machalí que es parte del Programa de Emprendedores de SernamEG, quien regaló un estandarte elaborado por ella. En tanto, la Agrupación de la Junta Vecinal Fuerza Poniente entregó un obsequio a Alejandro González y al reportero gráfico Marco Lara, en consideración de la ayuda prestada para difundir las noticias que importan a los residentes de la ciudad. Además, el senador Juan Pablo Letelier, el alcalde Eduardo Soto y autoridades gubernamentales expresaron sus parabienes.

También este periódico premió a Manuel Olmos, rector de Santo Tomás Rancagua, en vista de su colaboración prestada a este medio de comunicación y por la alianza estratégica firmada entre ambas instituciones.

Por su parte, los trabajadores de Diario El Rancagüino dieron un reconocimiento a dos compañeros, el gerente del Departamento de Ventas Eduardo Maldonado y al diseñador Felipe Acevedo, de modo correspondiente. A su vez, la dirección destacó la labor de Mireya Valenzuela, Roxana González y Alejandra Sepúlveda, gerenta, jefa de informaciones y diseñadora de la empresa, de forma respectiva. Niños subieron después al escenario, para soplar las velas de la torta y dar paso a la interpretación del clásico cumpleaños feliz, amenizado con una ranchera. La cita además contó con la música de Noé Leveque y Phelipe Jerome artistas haitianos.