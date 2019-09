Plataforma CUMPLO nos muestra su nueva casa regional

El artista rancagüino Julio Jeanmaire finalmente ganó el concurso nacional Ideas Torre Entel, organizado por la mencionada empresa de telecomunicaciones y Colectivo Bla!.

La propuesta del artista local, ‘Bloquentel’ fue la elegida por el jurado, compuesto por el periodista Rodrigo Guendelman; Pía Montealegre, doctora en Arquitectura y Estudios Urbanos; María Gracia Subercaseaux, fotógrafa y licenciada en Artes Plásticas; el subsecretario del Patrimonio Cultural, Emilio de la Cerda; y la galerista y curadora Patricia Ready.

Previamente el artista había manifestado que su idea nació tras fantasear con “dos niños gigantes que llegaban a la ciudad y jugaban con esta torre, haciendo bloques de colores como si se tratara de una jenga. Como sociedad, nos hace falta jugar y volver a ser niños”.

En cuanto a la importancia de convertirse en el ganador, cuando era a{un finalista, Jeanmaire recuerda sus proyectos ejecutados en la capital regional. Por ejemplo, en 2015 pintó bancas de la comuna con imágenes que hacían alusión al patrimonio local. “He trabajado bastante en intervenciones urbanas, tema que me gusta mucho, contando con el apoyo del municipio y del alcalde (Eduardo Soto). Disfruto mucho lo que hago y hace rato me veía realizando una locura de esta dimensión, ya que la Torre Entel es un ícono nacional. Además, soy el único de los finalistas que es de la región. Esto me ayuda a pensar más en grande, porque estaba acostumbrado a hacer cosas en formatos más pequeños. Quiero dar cuenta de que en la zona hay súper buenos artistas, independiente de mí. Siento que todos somos un equipo y que debemos ayudarnos”.