Multitudinario recibimiento tuvo la virgen de Fátima en Rancagua

La agrupación llama a una nueva movilización este domingo, con el fin de “generar presión para romper el sistema y generar uno tripartito y solidario”, señaló Carla Sagredo una de las representes de la coordinadora en Rancagua.

Foto: Nico Carrasco

El próximo domingo 6 de octubre a las 11:00 en la Plaza de Los Héroes de Rancagua, será el punto de partida de una nueva movilización organizada por la Coordinadora No +AFP, según Pedro Ramírez integrante de la agrupación en Rancagua, explicó que la actual marcha es en apoyo a los procesos de judicialización que se presentaron en los diferentes tribunales del país, incluido en nuestra región, así lo señaló Pedro Ramírez Coordinadora NO+AFP de Rancagua “hay en dos lugares, en Antofagasta y Punta Arenas, que se declaró admisible y se determino que fuera visto por el Tribunal Constitucional, la actividad del próximo domingo busca apoyar a esta demanda. Nosotros no estamos por la salida a la peruana, donde las personas pueden sacar parte de sus ahorros, acá queremos generar un verdadero sistema de previsión social, para eso presentamos en marzo en el congreso nuestra mirada en el tema donde pensamos que lo mejor es generar un sistema tripartito que paguemos los trabajadores, el empleados y el estado, y la demanda judicial es para demostrar que las AFP actúan como dueños de nuestra plata y aquí lo que queremos es imponer que la plata es nuestra y no queremos sacar la plata sino que romper con el sistema para cambiar el modelo”, explicó el representante.

Por su parte Carla Sagredo Escobar, quien es parte de la coordinadora 8m, agregó que “queremos apoyar a María Ogeda de Antofagasta, ya que como mujeres estamos en desmedro de los hombres en salario y por ende tenemos una pensión menor. Queremos este domingo visibilizar el problema y presionar para cambiar a un sistema más solidario y tripartito, es en la calle donde se genera la presión real y no solo por las redes sociales, si nos unimos se pueden generar los cambios necesarios para este sistema”.