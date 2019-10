Directora Regional de Sernatur O’Higgins: “El cómo mostramos y cómo nos reconozcan, es un gran desafío”

La autoridad del ramo, explicó que las ideas principales en su mandato tienen que ver con la “digitalización y la brecha que existe en esa materia, cómo trabajamos de forma colaborativa y como construimos destino”.

Casi tres meses a cargo del Servicio Nacional de Turismo Región de O’Higgins, lleva Josefina Sáez Larraín. Tras su participación en un concurso a través del Sistema de Alta Dirección Pública, la actual titular regional de turismo fue seleccionada por el Servicio Civil y escogida en una terna por la Dirección Nacional de Sernatur.



La relacionadora pública y licenciada en comunicación social; ha estado ligada al turismo, el medioambiente y el desarrollo económico de la región, desempeñándose como subgerenta general en la Corporación del Libertador durante el último año. Antes, ejerció funciones en la Municipalidad de Chépica hasta el año 2018, encargada del área de fomento productivo y turismo del municipio.



En su perfil profesional, Sáez destaca en la creación y la gestión de proyectos turísticos y de desarrollo económico, además de ser docente universitaria y speaker en temas relacionados al emprendimiento, la promoción de destinos turísticos y comunicación estratégica.



La joven autoridad explica que una de sus misiones es potenciar el turismo en la Región para ejecutar planes que impulsen el desarrollo sustentable de la actividad turística, incentivando la especialización, la calidad y la competitividad de la industria y promocionando los destinos y atractivos turísticos locales, a fin de contribuir a su desarrollo económico, social y cultural.

ECONOMÍA COLABORATIVA, LA CLAVE

Consultada respecto a los desafíos, la directora Regional de Turismo, Josefina Sáez sostuvo “hay hartos desafíos, llegamos en un buen momento porque el Presidente Piñera está priorizando el turismo como tercer eje estratégico de la economía y también nuestro intendente Juan Manuel Masferrer tiene priorizado el turismo como motor para construir economía”.



En este contexto explicó que uno de los desafíos importantes que debe enfrentar “tiene que ver con la digitalización”, sostuvo “hay una brecha importante, hoy en día hay que estar on line, si uno no está on line, no existe”.



La autoridad del ramo, destacó que uno de los puntos claves para el desarrollo del turismo en la región es la “economía colaborativa, lo que va a hacer realmente un desarrollo y un posicionamiento de nuestra región en el exterior y en el mercado nacional que es nuestro público principal sólido. Hoy se construye imagen en relación a qué es lo que digo que soy y que es lo que realmente soy; a eso es lo que apuntamos cuando hablamos de marketing y de posicionamiento. Por eso es tan importante la colaboratividad, porque si logramos tener esta cohesión como región y entendemos quiénes somos, a dónde vamos y cómo queremos que nos vean y entendemos nuestra identidad, vamos a tener un posicionamiento sostenible en el tiempo”, sostuvo Sáez.



Y es que esta región dueña de patrimonios vivos y naturales donde se reflejan nuestras costumbres y se enarbola al huaso chileno. Donde se disfrutan las tradiciones de campo y zapatean fuerte sus fértiles tierras. Con su clima mediterraneo que ofrece un sin fin de actividades y lugares por conocer. Donde los vinos de sus valles son reconocidos a nivel mundial y festejados en las diferentes Fiestas de la Vendimia. Donde en sus costas reúne las mejores olas para el surf reconociendo a Pichilemu como capital nacional para el deporte, mientras, riders de todo el mundo se reúnen en Punta de Lobos. Estas son algunas de las variadas características que la autoridad regional tendrá que unificar para presentar nuevamente la región al país y al mundo.

¿Cuál es el sello característico que le va a imprimir a Sernatur Región de O’Higgins?

R.- El posicionamiento de una imagen turística regional sólida, el existir, el mostrarnos. Eso es una deuda histórica que tenemos. Hemos ido mucho a terreno, tenemos muchos puntos de quienes somos, pero falta unificar, porque esta región tiene terrenos muy diversos, entonces cómo nos ponemos de acuerdo en cuál va a ser nuestra imagen y ahí hay una tarea que no es fácil, pero que es súper importante sacarla adelante y mostrarnos al mundo con una cara unificada.

¿Cómo va a trabajar en ello?

R.-No podemos seguir siendo el patio trasero de Santiago. Somos una zona huasa y tenemos que empoderarnos de nuestra idiosincrasia y hay un tema cultural que también es importante trabajar con la concientización de creernos el cuento y poner de moda el mimbre, la piedra de Pelequén, la arcilla de Pañul, que se use en las pasarelas el labrado de cobre; pongamos de moda nuestro territorio y a nuestra gente, eso somos, esa es nuestra identidad y eso es lo que tenemos que mostrar además de nuestros paisajes y nuestras riquezas naturales. El cómo mostramos y cómo nos reconozcan, es un gran desafío y un legado que me gustaría dejar, porque eso nos pone de cara al mundo y a nuestro país. Tenemos que lograr que la gente se sienta orgullosa de pertenecer a esta región, que se respire el turismo en cada rincón de O’Higgins, ese es el desafío.

¿En concreto qué hará para llevar a cabo esas ideas?

R.-. Se aprobaron 1200 millones de pesos en promoción nacional e internacional, algo histórico. Se va a trabajar en una campaña que tienen un despliegue territorial tremendo donde se van a ir unas carpetas y kit de imagen regional que van a ir a todo el territorio a través de sus alcaldes donde se junten cámaras de comercio, gremios, privados, chicos, grandes, medianos, y que todos tengamos este mismo ímpetu de comunicar de una misma forma, de unificar la comunicación.

Está el encuentro de Enoturismo que es muy grande y que no solamente tiene que ver con las 300 personas que van a estar en el congreso mismo, nacional e internacional; sino que también va a ser la plaza del vino que es primera vez que se juntan todos los valles de Chile en la plaza de Santa Cruz.

Está el mundial de surf femenino, vamos a participar de ferias internacionales, pero la prioridad es el mercado nacional; sin embargo, también hay que ser estratégico a la hora de planificar, ya que hay turistas extranjeros que dejan muchos recursos en el territorio. Priorizaremos los nacionales por la estacionalidad y fin de semanas, pues estamos al lado de Santiago y ahí tenemos a 7 millones de potenciales clientes.

Entonces hay que tomar al turismo como una oportunidad en todos los sentidos…

R.- El turismo es un motor para construir economía real, sobre todo en un momento donde la agricultura está viviendo una crisis, donde tenemos una escasez hídrica, que va a seguir perdurando en el tiempo, que puede extenderse y aumentar; y tenemos esta herramienta que es el turismo, que es una industria verde, que no tiene colores políticos, que da trabajo, que dignifica, es una industria tan virtuosa, que la tenemos que desarrollar y potenciarla, porque lo único que puede traer son cosas buenas. Un dato duro que nos lleva a pensar que tenemos que trabajar por el turismo, es que una tonelada de cobre deja 6 mil 500 dólares que se van a las arcas fiscales, mientras 6 turistas brasileros dejan la misma cantidad de dinero, pero en el territorio, en nuestra gente.