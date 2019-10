SOCOMEP le dice “Gracias” a Rancagua en nuevo aniversario comunal

Ximena Mella

Fotos: Nico Carrasco

Si alguien puede decir que conoce Rancagua como la palma de su mano, es la señora Julia Valenzuela Sepúlveda, rancagüina de nacimiento y quien hoy lleva más de cuatro décadas dedicada al corretaje de propiedades y Gestión Inmobiliaria.

Julia Valenzuela Sepúlveda

Su título de Corredora de Propiedades lo obtuvo en 1978 por parte del Ministerio de Economía, siendo ese el mismo año en que abrió su primera oficina, en calle Campos 489, hasta que hace 12 años atrás se mudaron a sus actuales instalaciones en Campos 156-A. Desde siempre ha ofrecido una completa asesoría con la ayuda de diversos profesionales como abogados y arquitectos, en cuanto a trámites de venta, arriendo, permuta o administración de propiedades, ya sea agrícolas o urbanas, para desarrollar proyectos emblemáticos que han sido un aporte al crecimiento de la comuna y desarrollo de la Región de O’Higgins. En total son 6 personas en su oficina, donde destacan personas que llevan 20 o 30 años junto a ella como lo es su hermana Corita, igualmente corredora de Propiedades, y su hijo Diego Pérez de Arce, quien es gestor inmobiliario y administra el área de las propiedades agrícolas.

Doña Julia comenzó a interiorizarse circunstancialmente en este rubro al manejar y representar algunos negocios familiares. “Mientras trabajaba en el Ministerio de Agricultura, llegaban muchas personas que requerían de arriendo, y como era de acá y conocía muchas personas, los presentaba para que concretaran, especialmente a los profesionales que llegaban a este organismo. Allí pasé al Departamento Social asignando predios, donde me capacité en Tasación en el Ministerio y en el Servicio de Impuestos Internos. Posteriormente realicé cursos de Planificación en el Instituto de Desarrollo Urbano”. Por lo tanto, desde siempre continuó capacitándose y asesorándose con distintos profesionales del área. “Nunca me lo propuse como una actividad, fue netamente circunstancial. Por eso me puse a estudiar para dar el examen correspondiente y obtener mi título”, recordó.

“Partí arrendando, después vendiendo, luego subdividiendo predios, parcelas, fundos, en el agro; en cuanto a la industria comencé a atender a grandes empresas. He realizado gestión inmobiliaria completa, en comisión de confianza, para las empresas de diversos rubros, colegios, deportes, cementerios, entre otros”, añadió con una gran satisfacción de ayudar y ser parte del desarrollo de esta ciudad.

Hacer Gestión Inmobiliaria es una gran responsabilidad, añade. “Es entregar una asesoría completa, desde las grandes empresas, hasta las personas naturales, no importa quien, con total responsabilidad, seriedad y amabilidad. Partí con persona muy jóvenes como clientes a los que les compré su primera casa, cuando se van sus hijos a la universidad, su segunda casa. Luego vuelven y requieren de un departamento”, aseguró la corredora de propiedades.

TIEMPO LIBRE Y FAMILIA

Su actividad, que realiza con gran pasión y alegría, la matiza con sus hobbies (Música, Historia y la Jardinería) y el tiempo con la familia. Desde pequeña Julia Valenzuela gusta de la jardinería y por eso presiden el Club de Jardínes Rancagua, el que cada año destaca su tradicional Exposición Floral de Primavera. “Hacemos un gran aporte ya que mostramos y conservamos las especies más autóctonas y nativas”, aseguró.

Por otro lado, con un grupo de amigas, forman un grupo de Historia y actualidad. Con otro grupo de señoras viaja por el mundo a conocer famosos jardines y exposiciones de flores. A todo lo anterior se suma la música y la Ópera como otra de sus pasiones.

En un nuevo aniversario de la ciudad, esta destacada profesional inmobiliaria proyecta a una Rancagua muy pujante que va a ser la conexión central con la gran capital, Santiago. “Me imagino que la vialidad que no estuvo proyectada para tanta demanda, va a mejorar, dándole auge a las comunas vecinas como por ejemplo Mostazal, Graneros, Olivar o Requínoa que poseen grandes espacios y una buena conectividad. Igualmente, dentro de la ciudad, se deben aprovechar mejor los sitios existentes para una convivencia más amigable y más peatonal. Incluso creo que el Metrotren será un gran ente potenciador para que el sector poniente de la ciudad y cercano a la Estación Rancagua se renueve”, apuntó.