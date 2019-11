Familia de joven que acusa abusos por parte de Carabineros : “Como familia nos negamos rotundamente que esto siga pasando en Chile”

Cercanos a la detenida el pasado viernes pidieron que se esclarezcan los hechos y la piden la condena penal de los responsables.

Foto: Nico Carrasco

El pasado viernes, una mujer de 28 años fue detenida por parte de Carabineros pertenecientes a la primera Comisaría de Rancagua, familiares y representantes legales denunciaron que el procedimiento fue una detención ilegal que incluyó golpes, amenazas y abusos por parte de los funcionales policiales. Por esto un familiar de la joven denunciante realizaron una conferencia señalando que “Nuestra hermana fue a manifestarse pacíficamente al centro de Rancagua como lo han realizado millones de chileno a lo largo del país. En hora de la noche nos avisan que la habían detenido en la primera comisaria de Rancagua, sufriendo durante todo el proceso de detención abusos de todo tipo amenazas, golpes e incluso agresiones de connotación sexual, por parte de los que deberían proteger a todo un país, Carabineros de Chile”.

En su discurso que en cada palabra era más difícil de pronunciar, describió el sensible momento de las personas que han denunciado maltrato por parte de Carabineros. “Han sido momentos difíciles y doloroso, para ella y toda nuestra familia, pero no somos los únicos, son miles de familias que comparten nuestro dolor a través de redes sociales hemos visto lo horroroso que es el actuar de fuerzas orden y seguridad a plena vía pública. Mutilando, agrediendo e impidiendo la ayuda médica. ¿Se imagina lo que puede llegar a ser encerrado en alguna comisaria?- Hoy no tenemos cambios en su actuar, no hay ninguna sanción ejemplar por parte de la institución, ni nadie”.

Finalmente, la familiar de la afectada, pidió justicia por los hechos denunciados. “Absolutamente nadie se hace responsable de miles de víctimas. Las autoridades se refieren a errores, a hechos aislados. Cuando son miles que estamos siendo reprimidos en democracia, la violación sistemática de los Derechos Humanos permanece en impunidad, con una veintena de muertos, 285 personas con heridas oculares y 384 acciones judiciales presentadas, de ellas, 273 por torturas y tratos crueles. Para ustedes son cifras, para mí mi hermana. Como familia nos negamos rotundamente que esto siga pasando en Chile. Queremos los nombres de quienes resulten responsables de los delitos cometidos esa noche. Queremos que la cadena de responsabilidad se encarezca y no vamos a aceptar que esto quede en simples sumarios administrativos. Exigimos verdad, justicia y la condena penal de los responsables. Destitución de todos los involucrados. No aceptaremos la impunidad y no descansaremos hasta tener justicia”.