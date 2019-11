Este jueves directores tendrían respuesta sobre cierre anticipado de año escolar

Una de las peticiones es que a los establecimientos particulares subvencionados se le otorgue facultades para decidir el cierre del año escolar, las suspensiones y reducciones de jornadas de acuerdo a la realidad de cada establecimiento, sin la obligación de recuperar clases, solicitud a la que se le suma el pago de la Subvención Escolar.

Gisella Abarca

Fotos Héctor Vargas

Este martes, directores de Colegios Particulares Subvencionados asociados en la “Agrupación de Colegios Particulares Subvencionados de la Región de O ́Higgins” se reunieron con el Seremi de Educación, Leonardo Fuentes a quien le expusieron en masa dos grandes temas. Uno de ellos es que se le otorgue a cada establecimiento la autonomía y facultades para poder tomar determinaciones en materias como el cierre del año escolar, las suspensiones y reducciones de jornadas de acuerdo a la realidad de cada establecimiento, sin la obligación de recuperar clases.



Asimismo le solicitaron disponer que el pago de la Subvención Escolar correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2019; enero, febrero y marzo de 2020, sea efectuado de conformidad con la asistencia media promedio registrada en los tres meses precedentes, y que se considere como meses precedentes al pago, solo la asistencia media promedio registrada hasta septiembre de 2019; pues es este mes fue uno de los períodos de asistencia en condiciones normales del alumnado, aseguran.



Así lo expuso el vocero de la agrupación y director del colegio El Pilar de Rancagua, Manuel Calvo “los puntos que se trataron fueron el tema de la autonomía de los colegios para tomar determinaciones como cierre de año escolar, suspensión de clases, reducción de jornadas, etc. sin la condicionante de tener que recuperarlas, porque ya no hay tiempo. Y lo otro es el tema de la subvención que nos afecta fuertemente, porque nos pagan subvención por alumno que asiste y las asistencias han sido bajísimas”, expuso.



Y masiva fue la asistencia que hubo de parte de los directores de colegios particulares subvencionados, pues les apremian respuestas ante la incertidumbre en la que se encuentran trabajando en medio del estallido social del país “El Seremi se comprometió a que mañana (miércoles) tiene reunión con el subsecretario, entonces deberíamos tener respuesta entre este miércoles en la tarde o el jueves a primera hora. Independiente de eso, acordamos hacer nuevas reuniones para ver otros temas que también nos afectan que son supervisiones que nos están haciendo en contexto de anormalidad que creemos que no corresponde”, sostuvo Calvo.



Respecto al pago de la Subvención Escolar, el vocero de la Agrupación de Colegios Particulares Subvencionados de O ́Higgins, Manuel Calvo expuso “Para el pago de las subvenciones, estamos solicitando calcular promedios de tiempos anteriores con asistencia normal. El Seremi nos explicaba que, si bien no era tan fácil, existía una jurisprudencia anterior que se había aplicado en tiempo de inundaciones en el país, donde se tomó en cuenta eso y se pagó la subvención calculando un promedio de asistencia normal, entonces si existe esa salvedad podemos eventualmente volver a aplicarla en este caso de excepción para poder recibir el pago completo de la asistencia, respuestas que vienen del nivel central. Estamos dependiendo del subsecretario en este momento, esperamos confiados; veamos hasta el jueves, sino veremos qué acciones tomamos”, subrayo Calvo.

Otra de las problemáticas presentadas por los directores fue la aplicación del SIMCE este miércoles y jueves, información que fue difundida este lunes por la Agencia de Calidad de la Educación, teniendo en cuenta que en la región habrá paro de locomoción colectiva y huelga nacional, “Respecto al SIMCE, nos parece improcedente lo que hizo el ministerio de fijar una prueba avisando dos días antes y haciendo como que aquí no ha pasado nada cuanto está pasando todo; no obstante, la Ministra salió a aclarar que va a ser con fines estadísticos, por lo tanto, no debiera afectarnos ni en la clasificación, ni en las políticas que se puedan adoptar, pero no le encontramos el sentido aplicar una prueba que está fuera de contexto”, finalizó Calvo.

Consultado por las peticiones de los directores de colegios particulares subvencionados, el Seremi de Educación, Leonardo Fuentes expuso que estas solicitudes fueron derivadas hacía la Subsecretaría de la cartera, desde donde finalmente emanarán las decisiones al respecto.

“Estuvimos escuchando las inquietudes de los directores en cuanto al término del año escolar y proceso de cierre, también las inquietudes respecto a subvención con baja matrícula que son temas que estamos conversando con el Subsecretario de Educación a objeto que el Ministerio pueda resolver esas situaciones”, respuestas que debieran estar este miércoles sostuvo la autoridad del ramo “lo más probable que mañana (miércoles)”.



Respecto a la aplicación del SIMCE, Fuentes argumentó que “el SIMCE lo fijó la Agencia de Educación para el día miércoles y jueves y se va a tomar en términos estadísticos sin afectar las evaluaciones de los colegios”, finalizó.