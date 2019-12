ME Elecmetal regala alegría y esperanza a 430 familias

Como ya se hizo tradición para la empresa ME Elecmetal (Fundición Talleres), cada Navidad es una oportunidad de regalar alegría y esperanza a cientos de familias de escasos recursos en la Región de O’Higgins, mediante la donación y entrega de cajas de mercadería. Es que ya son 12 años desde que comenzó a gestionarse esta campaña denominada «Un regalo para Jesús», la cual nació cuando la empresa decidió cambiar el regalo que hacía a sus clientes por esta noble forma de ayudar.

Este acto de amor permite este 2019 que 430 familias de escasos recursos de las localidades de Requínoa, San Ramón, Punta de Cortés y sector Baquedano en Rancagua, puedan contar y disfrutar con los suyos de una cena especial de Nochebuena, gracias a que reciben esta caja repleta de mercadería. El padre Giacomo Valenza, representante de la Parroquia Cristo Rey de Rancagua, presente en una de las entregas, expresó que “esta es una oportunidad que esperamos todos los años porque nos permite estar presentes en las familias más pobres. Recibir esta caja es una manera de Jesús de tocar el corazón del hombre, por lo tanto, es para nosotros una forma de evangelización». Además, envió una bendición a la empresa y a sus trabajadores por hacer esto posible.

De igual manera, José Pablo Domínguez, Gerente General de ME Elecmetal, agregó que agradecen el poder tener hace ya varios años este vínculo estrecho con la comunidad permitiendo conectar, a ME Elecmetal y todos sus empleados, con la realidad local donde hay muchas necesidades principalmente asociadas a gente mayor, sectores rurales y migrantes. Agradecemos a nuestros empleados quienes permiten con su trabajo que esto se haga realidad cada año. Como ME Elecmetal nuestro valor y foco principal es satisfacer las necesidades de las personas y esta es una forma concreta de avanzar en ello.