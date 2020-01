Nuevos egresados de Santo Tomás Rancagua recibieron sus títulos profesionales y técnicos

Ximena Mella Urra

Fotos: Marco Lara

Con la presencia de autoridades, directivos, docentes y familiares, más de 600 nuevos egresados del Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica Santo Tomás Sede Rancagua, recibieron su diploma de título en tres emocionantes ceremonias consecutivas realizadas hace algunos días en el Teatro Regional Lucho Gatica de Rancagua.

“El mensaje que entregamos en medio de este cambio que hoy vive el país, es que sean protagonistas de estos cambios y nuevos desafíos que están exigiendo. Esto afianza nuestra formación valórica, que dice que hagan lo correcto. Esto los ayudará a ser buenos profesionales y excelentes personas. Así vamos a construir un país más justo, sin desigualdades y aprovechamientos”, señaló Manuel Olmos, rector de dicha sede. “Estamos muy contentos y satisfechos de contribuir con nuevos profesionales para la región, egresados de carreras muy vinculantes con los polos de desarrollo local”, concluyó.

Hagarahi Riroroko Valenzuela, una de las alumnas egresadas de Preparador Físico, es oriunda de Rapa Nui y llegó al continente ya que su madre chilena reside en la zona. Entre 2016 y 2019 estudió en esta sede tras llegar de la isla donde ayudaba a su padre en su negocio turístico. “Mis padres fueron los primeros que iniciaron el deporte en la isla al tener un gimnasio de pesas. Por eso siempre me interesó el deporte y llegué hasta acá. En Santo Tomás me enseñaron muchos valores lo que me ayudó a salir de una isla tan alejada para estar con gente de otras culturas”, expresó la joven. Cabe señalar que su padre le dedicó sobre el escenario una emocionante bendición al puro estilo de la cultura pascuense.

En la ocasión también se distinguió a los mejores alumnos de toda la sede. Uno de ellos fue el rancagüino Francisco Rossel, de la carrera de Técnico Agrícola, egresado el año pasado en jornada vespertina. “La clave-nos dijo- es ser responsable, estudiar mucho para todas las pruebas y contar con el apoyo de la familia y polola”. Decidió estudiar trabajando en una empresa ligada al rubro. “Como estudiaba y trabajaba a la vez me vi muy superado por lo que el apoyo de la jefa de carrera fue importante para seguir. Tengo opción a la continuidad en Santo Tomás pero por descanso no la seguí. En un corto plazo espero hacerla”. De la institución destacó su vinculación con el medio mediante mucho trabajo práctico y en terreno, además de los valores que nos transmite en cuanto a responsabilidad y esfuerzo.