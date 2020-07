Gisella Abarca

Una baja sostenida en el número de contagios es lo que han informado las autoridades regionales desde hace al menos una semana. Este miércoles, en el reporte diario se conoció la cifra de 89 nuevos contagios, este martes fueron informados 39 nuevos casos, el lunes se reportaron 94 nuevos infectados, el domingo 111 nuevos casos, el sábado 104 nuevos infectados, el viernes recién pasado fueron 162 los casos, el jueves 125 nuevos contagios al igual que el miércoles pasado, datos que a juicio del ex director del Servicio de Salud O’Higgins, doctor Fernando Soto hay que mirar con cautela, ya que según expone, aún existe una baja toma de muestra de exámenes.

“Ojalá los casos estén bajando, eso sería muy bueno. Si eso es verdad, fantástico. Yo soy uno de los que aplaudiría eso. El problema es que hay una muy baja toma de muestras. Nosotros deberíamos estar haciendo idealmente 1.500 PCR diarias en la región, pero cuando este martes informan 39 casos con 384 PCR llama la atención y cuando uno piensa que hay una capacidad instalada para hacer mil o más exámenes, quiere decir que falta un esfuerzo para dirigir los exámenes, porque estamos esperando que las personas consulten y si solo se les toman muestras a aquellos que consultan, vamos a tener un número bajo. Lo que se debiera a hacer, idealmente, es ir a buscar a los pacientes, independiente que las personas consulten”, expuso el especialista broncopulmonar.

En esta línea, médico especialista que cuenta con una vasta trayectoria en la salud pública y privada del país, agregó que “hay algunos bolsillos donde se sabe que hay casos, como la cárcel, Codelco, entre otros puntos. Es cierto que se están tomando exámenes; pero no se ha logrado mapear el universo completo; por lo demás, no tenemos información o no se ha dado si se ha terminado de tomar toda las PCR en la cárcel a los internos y funcionarios”, recordó.

LLAMA A LA CLARIDAD EN LA ENTREGA DE DATOS

En esta materia, el ex director del Hospital Regional Rancagua, y ex director del Servicio de Salud de O´Higgins critica la falta de claridad en la entrega de datos por parte de la autoridad sanitaria “hay un problema con los datos que sería bueno transparentar para que no hubiera dudas. Cuando uno entra a la página del Ministerio de Ciencias, en la pestaña datos Covid, aparecen los datos del país y por región donde aparecen las PCR. Analicé las PCR del mes de julio y cuando uno compara los datos que informa la autoridad, en el informe que todos tenemos -el público- no coincide ningún día. Lo que informa la autoridad algunos días son más bajos que el Ministerio y otros son más altos. No puede ser que tengamos dos fuentes que no coincida ningún día el dato de las PCR que se están tomando en la región. El Ministerio de Ciencias está en línea con los datos del Ministerio de Salud y los que informa la Seremi, porque genera dudas”.

En su análisis de la página del Ministerio de Ciencias, el facultativo sacó un promedio de las muestras acumuladas, donde no superan las 500 diarias, detalló “Si tu sacas los datos del Ministerio de Ciencias, y sacas el promedio de lo acumulado en julio, el promedio de PCR diarios, anda en los 500, un número que sigue siendo bajo, recordemos que la región fue destacada por el Ministro como la que tenía en ese momento el número más bajo de exámenes de todo el país por millón de habitante”, recordó el especialista.

El médico de Clínica Isamédica agregó “Echo de menos una explicación de porqué tan pocos exámenes, he visto operativos donde la seremi ha dirigido toma de muestra en algunas comunas; pero eso parece que no se está traduciendo en un mayor número de exámenes”.

“Las llamadas por teléfono no sirven para vigilar cuarentenas”

Al consultarle al especialista broncopulmonar cuáles serían los pasos a seguir en este escenario, argumentó “tiene que haber una estrategia que no hemos visto, hay un instructivo del Minsal del 1º de julio sobre trazabilidad donde en uno de los puntos menciona como requisito mínimo visita domiciliaria una vez al día por lo menos a los casos. Cuando uno habla con las personas que han sido diagnosticadas con Covid y les pregunta si alguna vez los visitaron, la inmensa mayoría dice que no. Ahí tenemos un tema al debe que no visitamos a los enfermos detectados, no vamos a saber cómo está su salud, como está su casa y si tiene las condiciones para hacer la cuarentena y no nos aseguramos que estén haciendo una cuarentena si no los visitamos. Las llamadas por teléfono no sirven para vigilar cuarentenas porque por celular te puedo decir que si y estar en cualquier parte”.

En esta línea agregó “Una cosa es mejorar la cantidad de exámenes para asegurarse que la positividad vaya bajando, y la otra es que todas las personas que sean detectadas, todos sus contactos, pasen por un sistema de trazabilidad. Me preocupa que no hay un documento escrito que todos puedan tener de qué estrategia se está ocupando de Plan de Testeo y Trazabilidad en la región o si está escrito, no lo conocemos ¿cómo está diseñando?, ¿cuál es la estrategia?, ¿cuantas personas hoy están a cargo de la trazabilidad en la región?, ¿qué apoyos tienen?, ¿cuantas visitas hacen?, ¿cuántas veces llaman a las personas?, ¿Cuantos exámenes se toman?, ?,¿Cuántos salen positivos?, ¿Cuantos nos estamos demorando en la entrega de exámenes? falta información para ser más transparentes respecto a los datos que se entregan. Uno recibe información que es mucha teoría, pero no ve los datos y no tiene donde mirarlos para comprobarlos. Cuando la seremi dice que se hicieron 1.111 exámenes un día, uno busca los datos y no los encuentra”.

El médico de la Universidad de Chile con más de 30 años de experiencia en patologías respiratorias llama a las autoridades a que transparenten los datos “una de mis sugerencias es que los datos se trasparenten, se uniformen de manera de presentar una sola información, que cuando uno mire la página del Ministerio aparezca la misma que cuando escuche a la seremi, los datos tienen que coincidir; porque lo que no puede quedar como idea es que haya una cierta manipulación de los datos como algunos han dicho derechamente que este desconfinamiento tiene un objetivo laboral, que lo que busca es reactivar la economía y no está basado en criterios sanitarios. De hecho el propio Consejo Asesor dijo que no estaba de acuerdo con iniciar el desconfinamiento, pero ese es el norte y ahí está puesto el énfasis”, subrayó Soto.