Gisella Abarca

89 nuevos casos de Covid positivo fueron informados este miércoles por las autoridades regionales en el reporte diario de Covid 19, con lo que se sigue la tendencia a la baja en materia de contagios por coronavirus desde el inicio de la pandemia.

Los casos correspondieron a 27 personas de Rancagua, 7 de Rengo, 6 de Pichidegua, 5 de San Fernando, 5 de San Vicente, 4 de Machalí, 4 de Requínoa, 3 de Chimbarongo, 3 de Graneros, 3 de Malloa, 2 de Mostazal, 2 de Peumo, un caso en las comunas de Coltauco, Doñihue, Olivar, Palmilla y Quinta de Tilcoco, otras regiones dos casos y 11 casos sin notificar. Con estos nuevos contagios, la región llegó a los 10.415 casos acumulados.

El reporte diario del Ministerio de Salud de este miércoles 29 de julio informaba de 650 exámenes de PCR tomados en las últimas 24 horas; en tanto, el martes 28 de julio se informó de 328 muestras tomadas, el lunes 27 se tomaron 622 muestras; el domingo 26 hubo 929 exámenes tomados, el sábado 25 se tomaron 734 muestras, el viernes 24 fueron tomadas 1.111 muestras; el jueves 23 se tomaron 574 muestras, el miércoles 22 se realizaron 499 exámenes, el martes 21 hubo 362 muestras realizadas; el lunes 20 fueron hechas 568 muestras, y así continúan las cifras que no superan las mil muestras diarias solicitadas por el Ministerio de Salud para apuntar a la estrategia de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento (TTA).

No obstante, en el informe diario, la Seremi de Salud de O’Higgins, Daniela Zavando informó que en las últimas 24 horas se efectuaron 611 muestras.

“EN OCASIONES LOS REPORTES NO CONSIDERAN VERDADERAMENTE LO QUE ES TOMA DE MUESTRA”

Respecto a esta fluctuación de números en cuanto a la toma de muestras, la Seremi de Salud de O’Higgins, Daniela Zavando explicó que “en ocasiones los reportes no consideran verdaderamente lo que es toma de muestra. Cuando en nuestro reporte diario hablamos de toma de muestra, son las muestras realizadas en nuestra región y no tiene que ver con el lugar de procesamiento, porque actualmente existen muestras de personas que son llevadas a Santiago para su procesamiento y ahí, sin duda, que eso nos genera una dificultad cuando desde el nivel central se reporta el número de exámenes, porque no siempre nos incluyen a laboratorios que son importantes y que están procesando muestras de nuestra región”.

La autoridad sanitaria informó que a la fecha “tenemos 39.592 muestras efectuadas tanto en el sector público como en el privado. Las últimas 24 horas se efectuaron 611 muestras. Nuestro afán siempre es ir aumentando la toma de muestra con la estrategia TTA, debiéramos llegar en total diariamente a mil muestras que es el objetivo que nos hemos propuesto. A veces lo hemos alcanzado, otras veces estamos más cortos”, apuntó Zavando.

Consultada la autoridad sanitaria respecto a qué falta para llegar a los mil test diarios, respondió “cuando uno se pone esa meta que es ambiciosa, antes que existiera la estrategia TTA que es reciente de julio (…) en este minuto no nos ha faltado kits, desde el Minsal nos enviarnos 3.600 kits que ya estamos repartiendo; el Servicio de Salud tiene kits, pero es importante ir derribando ciertas restricciones que nos hemos ido poniendo, porque cuando iniciamos la pandemia estaba restringida la toma de muestras al caso sospechoso y ahora estamos hablando de operativos, esto de las mil muestras diarias que se ha logrado en algún minuto, tenemos que ir acompañando a la Atención Primaria y tenemos que ir perfeccionado en la logística.

La Seremi de Salud de O’Higgins agregó “tenemos metas regionales y comunales, por ejemplo Rancagua para esta semana tiene como meta en búsqueda activa 1.061 PCR y eso lo trabajamos con la APS y como Seremi de Salud podemos apoyar viendo cómo va la toma y poner a disposición nuestro personal para ir apoyando (…) Si nos ponemos todos a hacer al mismo tiempo las PCR y generamos confusión en la entrega de ellos para los laboratorios que se procesan, puede ser una mala gestión”, argumentó Zavando.

Respecto al documento de estrategia del Testeo, Trazabilidad y Aislamiento que ha sido una incógnita hasta ahora, la Seremi de Salud de O’Higgins sostuvo que “eso está publicado, está en la página del Ministerio de Salud, también se lo podemos compartir para que lo pueda difundir en su diario; y sí, está ordenado el sistema de trazabilidad y vuelvo a dar mis agradecimiento a la Atención Primaria. Hoy tenemos más de 200 trazadores en la APS, 30 trazadores en la seremi, otros trazadores en el Servicio de Salud, aquí estamos trabajando todos para poder responder”.

En esta línea la autoridad sanitaria detalló que un trazador “es capaz de trazar a diez personas que están contagiadas y sus contactos estrechos, eso ya lo tenemos medido, eso se logra en 8 horas. Estos son los pasos, cuando uno llama a una persona que ya está notificada con su PCR positivo, se comienza a hacer una búsqueda con quiénes ha estado, identificar a esas personas para indicarles su aislamiento”.

La doctora Zavando concluyó diciendo “invito a tener confianza de lo que se está haciendo, porque aquí hay muchas personas involucradas que estamos haciendo un trabajo que es absolutamente necesario para poder ir teniendo mejores resultados y poder ir cortando la cadena de contagios”, finalizó.

“Hemos aumentado la toma de muestras en casi un 40%”

Por su parte, la subdirectora Médica del Servicio de Salud O’Higgins, Alejandra Reyes informó que “de junio a ahora hemos aumentado la toma de muestras en casi un 40% y eso es harto, créame, pero efectivamente podemos ir mejorando más”.

Respecto al tiempo en que se demora en procesar las muestras y en la entrega del resultado del examen, Reyes comunicó que “en estricto rigor nos estamos demorando menos de 48 horas, una de las metas que nos pusimos que los exámenes deben ser oportunos en su entrega”.