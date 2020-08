En un año complicado para las celebraciones de matrimonios, “Los Tres Caminos” es galardonado nuevamente con el premio más prestigioso del sector nupcial, en una de las temporadas más difíciles que se recuerden hasta el momento debido a la pandemia del Covid-19.

“Recibimos con mucha alegría y gratitud este sexto premio consecutivo del portal de bodas más grande del mundo, matrimonios.cl, pero también con mucha humildad y empatía con el rubro. En este año tan singular y golpeado para nuestro sector, sumado a la madurez que me entregan mis 38 años, no me siento por encima de la competencia, ya que compartimos el mismo amor, pasión y vocación por servir. Este oficio me ha entregado las mejores oportunidades y lecciones de vida y agradezco este espacio para transmitir mi perspectiva respecto de lo que llaman crisis”, comenta Francisco Mena, gerente general y propietario de «Los Tres Caminos». Francisco, con 11 años de experiencia en el rubro, en base a un trabajo persistente y apasionado logró comprar esta empresa en 2016. Desde entonces, ha experimentado su mayor crecimiento y desarrollo, convirtiéndose hoy en el centro de eventos número uno en Chile.

“CRISIS, RESILIENCIA Y AMOR…”

Desde la fundación de “Los Tres Caminos” en el 2000, de la mano de su madre Elba del Carmen Lazo, Francisco recuerda con claridad sus lecciones y de cómo una mujer con diez hijos puede levantarse después de una tragedia. “Este emprendimiento lo desarrolló mi madre y surgió como necesidad de levantarse después de una tragedia para seguir adelante con diez hijos, siete de los cuales éramos todavía estudiantes en esa fecha. En esa época a sus 54 años de edad me enseñó que sólo el amor es más fuerte que el miedo”, manifiesta. Por casi una década, la señora Elba lideró la empresa con gran éxito, en modalidad de restaurant y centro de eventos, al mismo tiempo que cumplía su mayor anhelo: educar a sus hijos.

“En un momento tan difícil para Chile y el mundo, con tanto dolor y escases de recursos para tantas familias, donde el sentimiento más común es el miedo, creo que hay algo más fuerte aún que nos puede ayudar a confrontar esta emoción que es el amor, solo esto es más fuerte que el miedo. Además tenemos la gran oportunidad de abordar este momento histórico tomando conciencia plena con la sociedad y el medio ambiente”, expresa Francisco.

Francisco Mena, gerente de Los Tres Caminos.

TIPS PARA NOVIOS: DECISIONES EN LA INCERTIDUMBRE

“Los Tres Caminos” ha enfrentado el desafío de postergar decenas de bodas que estaban previamente agendadas antes de la pandemia, ya que las parejas hacen sus reservas con un año de anticipación, en promedio. En el escenario del Covid 19, se han frustrado los deseos de muchos novios de celebrar. Sin embargo, la mayoría de ellos han empatizado con la situación que estamos viviendo y este centro de eventos ha sido flexible en su calendario.

“La gran mayoría de los novios han comprendido que la pandemia es una situación de fuerza mayor y esperan el plazo que las autoridades determinen para celebrar con seguridad. Pese a ello, no ha sido menor la frustración de las parejas de celebrar. Es difícil explicar a los novios que no tenemos todas las respuestas, pues el virus se ha comportado de forma muy errática”, relata el gerente general. “Según la experiencia de países europeos, ya se han desarrollado nuevos formatos de celebración, por ejemplo con modalidades digitales y no presenciales para los invitados. Para un país conservador como el nuestro, pensamos que será difícil adoptar estas tendencias, pues el contacto con tus seres queridos, los abrazos y ‘tirar la casa por la ventana’ es fundamental a la hora de celebrar”.

Para celebrar en el corto plazo, “Los Tres Caminos” cuenta con un formato de celebración íntima desarrollado hace casi 4 años llamado “Cásate Conmigo” que está dirigido a grupos de 50 invitados para que las parejas celebren acompañados de sus seres más cercanos. En el mismo contexto, cabe mencionar que las parejas que deseen celebrar con un grupo de invitados más masivo ya pueden agendar sus fechas para la temporada 2021-2022, con 12 a 18 meses de anticipación. “Varias parejas que tenían reservado su matrimonio este año, también postergaron para la siguiente temporada con el fin de celebrar en grande y bajo la expectativa de contar con una vacuna en Chile ya para el primer semestre 2021”, explica Mena. Y finaliza comentando que “Los Tres Caminos está viviendo una metamorfosis muy positiva, reinventándose cada día, a la espera y en pos de la salud de todos, siempre listos para seguir entregando momentos significativos para todos los enamorados y poder estar presentes en los mejores momentos de la vida de las personas”.

Nuevos Servicios

Durante agosto ofrecerán nuevos servicios para que todos los seguidores de “Los Tres Caminos” puedan seguir disfrutando. Desde enero pasado es que este centro prepara y diseña diferentes productos que cubrir las nuevas necesidades de sus clientes y que son parte del plan de expansión de la empresa. Anuncian que pronto saldrán al mercado.

Alianza con Fundación Betel

En abril de 2019, “Los Tres Caminos” inició una alianza con Fundación de Valientes Casa Betel de la comuna de Graneros, dedicada a la rehabilitación de personas con adicciones. Con el fin de realizar economía circular en conjunto con sus clientes, este centro de eventos le dona parte de sus banquetes. “En menos de un año logramos donar 857 kilos de comida a la fundación lo que nos llena de satisfacción y orgullo. Desde hace un tiempo nos llamaba la atención un estudio de la ONU que indicaban que del orden del 30% de comida en el mundo se iba a la basura, sin embargo, aún hay hambruna en el planeta”, dice Francisco Mena. Para más información visita el link https://youtu.be/c_AQhThcA0g y el Facebook Formación de Valientes.

