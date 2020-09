Gisella Abarca

97 nuevos casos de contagio y el fallecimiento de 2 personas, registró este lunes 7 de septiembre la región de O’Higgins, así lo informó el Gobernador de Colchagua, Yamil Ethit. En detalle, por comuna, los 97 nuevos casos de contagio corresponden a 24 de Rancagua, 10 de Peumo, 8 de Santa Cruz, 6 de San Vicente, 5 de Graneros, 5 de Machalí, 5 de San Fernando, 4 de Doñihue, 4 de Pichidegua, 4 de Rengo, 4 de Las Cabras, 4 de Palmilla, 3 de Requínoa, 2 de Codegua, 2 de Malloa, 2 de Peralillo, 2 de Marchigüe, un caso de Olivar, Placilla y Lolol “Con estos nuevos casos la región suma 14.084 casos acumulados”, aseguró la autoridad.

En esta jornada, la autoridad provincial informó que la cifra de fallecidos aumentó a 352 personas “De acuerdo a los registros oficiales del DEIS, se ha confirmado el fallecimiento de 2 personas”, detalló.

De este modo, en el informe entregado por la intendencia de la región de O´Higgins la cifra de fallecidos en la zona desde que comenzó a afectar la pandemia aumentó a 352, muy por debajo a la informada en el documento epidemiológico del Ministerio de Salud con fecha 03 de septiembre que informa de 543 fallecidos en O´Higgins debido a Covid 19 con y sin confirmación de laboratorio, información proporcionada por DEIS-Minsal que mostrarían una diferencia de 191 decesos en O’Higgins entre ambos informes.

Estas cifras sitúan a El Libertador en el cuarto lugar a nivel nacional con mayor número de personas fallecidas antecedidas por la Región Metropolitana con 11.333; Valparaíso con 1.185; y Antofagasta con 602 personas.

Otro dato importante que muestra el informe nacional, es la tasa de casos activos sobre la media nacional de 100 llegando a 120,4 puntos. Con respecto a los casos activos, la comuna de Rancagua continúa entre las 30 zonas con mayor número de casos, dato que no se entrega en los reportes diarios regionales.

Consultada respecto a esta abismante diferencia de fallecidos que dan cuenta los informes, la Jefa de Epidemiología de la Seremi de Salud, Rosa Madrid explicó “efectivamente existe una diferencia entre el Informe Epidemiológico y el reporte diario de los fallecidos; porque el reporte diario se elabora en base a los casos confirmados, ya sea en establecimientos de salud o donde hay un examen positivo de Covid. Hay que recordar que dentro de los diagnósticos médicos no siempre la causa principal es Covid, entonces muchas veces hay casos -porque esta información es entregada por el DEIS- cuya causa principal, no es el Covid y ha sido notificado como Covid y la persona la asumen como que el fallecimiento fue producto de esto”, argumentó.

Madrid agregó “Es lo mismo que pasa con las auditorias de muertes, muchas veces esto se va corrigendo producto de que la causa principal no era la que se puso”.

“Es una diferencia alarmante y significativa, pero el error no está en la cifra regional; está en el Minsal”

Respecto a la diferencia en las cifras entregadas por el Informe epidemiológico del Ministerio de Salud y el informe diario de la intendencia regional, el integrante de la comisión investigadora Covid-19, Diputado Juan Luis Castro expuso que “Ésta ha sido una situación nunca antes resuelta por el Ministerio de Salud desde que estaba el Ministro Mañalich, porque hay dos contabilidades de fallecidos, una es la gente que muere con examen Covid positivo que queda así registrado, pero recordemos que el Ministerio de Salud, desde hace meses viene reportanda a la OMS otro listado que son los casos sospechosos probables de haber muerto por Covid y que no tenían su examen de PCR al momento de morir”.

El parlamentario explicó que “Este doble registro que existe y que se suma y se considera en el Informe Epidemiológico o Epivigila del Ministerio de Salud del 3 de septiembre, es el que va sumado, los casos confirmados y los no confirmados en la diferencia de cerca de 200 casos más que entrega el Minsal”, expone el congresista.

A juicio del jurista “Es una diferencia alarmante y significativa, pero el error no está en la cifra regional; está en el Ministerio de Salud que establece este criterio dual para todo Chile y por lo tanto, mientras no se unifique, pues lo lógico sería seguir el criterio del informe epidemiológico en todos los reportes y circunstancias y considerara a todos los casos realmente asociados a Covid en un solo listado nacional y no seguir y perpetuar esta diferenciación que solo confunde a la población”.

Castro finalizó diciendo “En nuestra zona debieran informarse el total de casos confirmados y no confirmados asociados a una muerte por Covid, pero no es que exista un error, hay una dualidad de criterios que el Minsal establece estas subcategorías dentro del informe de fallecidos y que ha sido un enredo permanente que no se resuelve hasta el día de hoy lo que llama a la confusión”.