Ximena Mella Urra

Fotos: Archivo

Luego de Fiestas Patrias, donde se otorgó un permiso especial para celebrar en familia, la autoridad decidió otorgar un nuevo beneficio de movilidad. Se trata de un permiso temporal individual para el traslado entre regiones y cuyos detalles dio a conocer el Gobierno hace algunos días.

Entre estas indicaciones, se dijo que el permiso estará disponible en la plataforma Comisaría Virtual desde este lunes 28 para trasladarse solo entre comunas de Fase 3 a 5 del Plan Paso a Paso, por lo que no se autoriza para aquellas personas que vivan o se dirijan a comunas en etapas 1 y 2. Se sabe que unas 200 comunas del país se encuentran en Etapa 3(Preparación) y 55 en Etapa 4 (Apertura Inicial), mientras que ninguna aún ha alcanzado la Etapa 5 de Apertura Avanzada. Por lo tanto, en la Región de O’Higgins, las tres comunas actualmente en cuarentena (Santa Cruz, San Vicente y Pichidegua) y las 5 en Transición (Rancagua, Machalí, San Fernando, Graneros y Rengo), no tendrán acceso a este permiso. Sí lo podrán hacer el resto de las 25 comunas que la componen.

Al respecto, Macarena Matas, coordinadora regional de Seguridad Pública, explicó que esta autorización se podrá pedir desde este lunes 28 en la plataforma Comisaría Virtual dentro de lo que son los permisos temporales individuales. “Este habilita para trasladarse entre comunas que se encuentren en las etapas 3,4 o 5 de una región a otra, salvo cuando existan los cordones sanitarios excepcionales que son avisados con anticipación por la autoridad sanitaria”, señaló y aclaró que el permiso se pide 24 horas antes de la salida del viaje, “por lo tanto el permiso estará disponible en la página, 24 horas antes de que pueda ser usado por primera vez, esto es, el domingo 27 a las 5 de la mañana”.

Cabe indicar que a este permiso debe incluir obligatoriamente el pasaporte sanitario que debe conseguir en el sitio web www.c19.cl. Este se debe pedir hasta 24 horas antes del viaje ya que este contiene una declaración jurada de salud como una forma de acreditar que usted no está contagiado de Covid 19. Dentro de los motivos del viaje que especifica esta declaración, está el de abastecimiento, control médico, residencia o trabajo, además de otros, donde uno puede escribir Visita familiar, según indica Matas. “Cabe destacar que este permiso está creado para aquellas familias que no se ven desde marzo pasado y que viven en comunas donde los índices de salud van avanzando”.

Pero, ¿se puede entonces hacer un viaje de turismo o “placer”?. Tal como lo indica la encargada de Seguridad Pública en la región, “si usted vive en una comuna en etapas 3, 4 o 5 y quiere viajar en calidad de turista a otra comuna en iguales etapas del plan Paso a Paso, lo puede hacer, pero no es el principal objetivo de esto. Si lo va a hacer debe seguir las recomendaciones como lavado frecuente de manos, uso de mascarilla, distancia social, pero por sobre todo entender que aún estamos en una emergencia sanitaria producto del Covid 19, prueba de ello es que hay comunas que han retrocedido a cuarentena total”.

Cabe consignar que se denegará el permiso también a las personas con restricciones sanitarias, como sería el caso de alguien con Covid positivo, sospechosa de contagio, que se encuentre en cuarentena, o bien alguien que esté realizando una cuarentena obligatoria por venir del exterior.

“LOS HOTELES TAMBIÉN PUEDEN FUNCIONAR”

“El sentido de este permiso es acercar a las familias que quizás no han visto en mucho tiempo», así lo recalcaba durante esta semana, la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell. Pese a ello, no descartó que se puede hacer turismo en estas comunas “ya que en fase 3 pueden funcionar los hoteles porque eso ya está establecido en el Plan Paso a Paso”, pero insistió en que ese no es el único sentido del permiso.

Es por eso que otros esperan que esta decisión sea la puerta de entrada a la reactivación del turismo, la que sin lugar a dudas será gradual, afirman. Y así lo destacó el subsecretario de Turismo, José Luis Uriarte al declarar que esta medida, “tiene un impacto en el proceso de reactivación del turismo. De a poco hemos ido recuperando el terreno que la pandemia nos ha ido quitando. Además, quiero reconocer el trabajo en conjunto que hemos hecho con los gremios, quienes, a pesar de estar sin actividad en los últimos meses, han estado trabajando arduamente en entregar altos estándares sanitarios”.

En tanto, en la región, hace un par de semanas atrás se dio el puntapié inicial para dar el primer impulso a la reactivación del Turismo en Pichilemu y en toda la provincia de Cardenal Caro, con la entrega de los primeros certificados de compromiso “Confianza Turística” a algunos prestadores de servicios turísticos. Dicho sello acredita la implementación de los protocolos sanitarios exigidos para la reapertura los cuales se pueden revisar en www.sernatur.cl/protocolos/. A la fecha en la Región de O’Higgins van 65 establecimientos adheridos.

“Este anuncio entrega al sector turístico de nuestra región una importante señal de inicio a la reactivación, donde se reafirma con los dichos de la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, que «los hoteles también pueden funcionar» cumpliendo con todos los requisitos impuestos. Por eso, más que nunca debemos agilizar la preparación del territorio para posicionarnos como un destino seguro. El llamado que hacemos desde Sernatur O’Higgins a la ciudadanía es a una reapertura responsable para que sea sustentable en el tiempo, y podamos tener una temporada alta con nuestras puertas abiertas», dijo por su parte, Josefina Sáez, directora regional de Sernatur.

En Pichilemu aseguran confianza para el turista y cumplimiento de los protocolos sanitarios

En la última conversación con #DiarioElRancagüino, Danilo Robles, presidente de la Cámara de Turismo de Pichilemu, existía preocupación por la llegada de personas a esta localidad durante Fiestas Patrias. Después de estar 6 meses con los locales comerciales cerrados, ya sean alojamientos o restaurantes, se hizo la prueba desde este mes al permitirse la apertura de cafés y restaurantes para atención de público en terrazas o lugares abiertos.

Sin embargo durante Fiestas Patrias, este balneario estuvo vacío, asegura. “Había un miedo de todos nosotros, de los comerciantes, de que Pichilemu se llenara durante estos días y que podían subir los contagios en la zona. No fue así y estamos confiados ahora que no van a subir los casos”, espera.

Recordó que desde marzo los hospedajes no trabajaban porque además tampoco hay huéspedes producto de la pandemia. “Hablábamos en una reunión pasada que los locales comerciales aunque abran, si no hay turistas, no les van a ir bien. Comenzar a trabajar, sobre todo ahora el área de hospedaje, va a ser un plus para que Pichilemu se reactive nuevamente debido a la posibilidad de estos viajes”.

Recalcó que han estado trabajando como Cámara de Turismo, con los protocolos sanitarios, especialmente en forma asociativa con el municipio local y con el Departamento de Salud de la comuna. “Estamos unidos los dueños del área de restaurantes y hospedajes para dar un buen servicio y entregar en especial confianza a las personas que vengan a Pichilemu, y que se den cuenta que estamos al 100% de cumplir con las medidas sanitarias, preocupados del más mínimo detalle”.

También recalcó que siguen muy preocupados de lo que vendrá para el verano. “Si aumentan los contagios en este sector, los más perjudicados seremos nosotros”, asegura Robles. “Esperamos que la persona se vaya conforme y contento el día de mañana, que sepa que venir a Pichilemu será seguro y que puede visitar muchos lugares rurales aledaños buscando evitar las aglomeraciones de la ciudad. El turismo del futuro son nuestros emprendedores y esta es una gran oportunidad para ellos”.

ALGUNAS PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿Por cuántos días puedo pedir este permiso?

Este permiso temporal individual va a permitir pernoctar en el lugar a donde se dirige. Esta cantidad de días debe indicarse dentro del permiso, comprobando además el origen y destino de su viaje.

¿Con cuanta anticipación debo sacar el permiso y pasaporte para el viaje?

Se obtiene con 24 horas de anticipación a la salida del viaje. En tanto los pasaportes sanitarios tienen una vigencia de 24 horas desde que lo consigue. Además este permiso en Comisaria virtual se puede obtener sin límite de cantidad durante la semana, pero no sirve para traslado durante el toque de queda. No olvidar que para regresar a su lugar de origen, en el caso de que vuelva en un plazo superior a 24 horas, debe volver a solicitar su pasaporte sanitario.

¿Qué pasa si me arrepiento y quiero volver antes?, ¿o si en medio de mi viaje la comuna retrocede a pasos inferiores?

En el primer caso puede hacerlo volviendo a pedir otro permiso para su regreso cuando corresponda. Y en el segundo caso, no hay problema ya que el permiso ya fue otorgado y puede retornar en la fecha indicada en su permiso.