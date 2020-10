Gisella Abarca

Un terremoto en la salud regional se produjo este miércoles, cuando un medio de comunicación digital santiaguino -interferencia.cl- informaba que el nuevo seremi de Salud de O´Higgins es investigado por fraude al fisco en el Instituto de Salud Pública (ISP).

La noticia, nuevamente pone en jaque la salud regional tras estar vacante dos meses el cargo de autoridad sanitaria luego que el 30 de julio, la seremi de Salud de O’Higgins, Daniela Zavando, anunciaba que dejaba su cargo para asumir labores en el Ministerio a nivel central.

60 días sin titular estuvo la cartera, hasta que desde la entidad el 30 de septiembre informaron la llegada de Pablo Ortiz Díaz como nuevo Seremi de Salud de la región de O´Higgins. De este modo, el ingeniero comercial y administrador público de 50 años asumió en el cargo el 1 de octubre.

La nueva autoridad sanitaria se desempañaba como Académico de la Pontificia Universidad Católica y Director de Proyectos de Capacitación y Desarrollo UC. Mientras que del 2016 al 2018 fue jefe de Administración y Finanzas del Instituto de Salud Pública, tres años antes se desempeñó como subgerente de Gestión de Personas en la clínica Santa María, también fue director del Hospital San José de la Región Metropolitana y ejerció funciones de director nacional de la Defensoría Penal Pública.

No obstante, en su paso por el Instituto de Salud Pública (ISP), es que Ortiz Díaz arrastraría una investigación que pondría en cuestionamiento su nombramiento.

Según informa el medio de comunicación digital capitalino, en el 2018 siendo Ortiz jefe de Administración y Finanzas del ISP, se habrían contratado servicios de software que nunca se habrían ejecutado. Estos tendrían relación con la modernización de plataformas para ingresar datos GICONA, un sistema informático de tramitación en línea de la entidad.

Según da cuenta interferencia.cl. la directora (s) del ISP, María Judith Mora ordenó realizar una auditoría interna por este tema en el ISP. “El documento concluye que por concepto del pago de software que nunca funcionó en el ISP, el servicio pagó 603 millones de pesos, mientras que por contratos a honorarios que tampoco tienen respaldos por este tema, se pagó un total de 239 millones de pesos. Por otra parte, la dirección del servicio también identificó la falta de implementación de un software Enterprise Resource Planning (ERP) que se había contratado por parte del ISP, a través de las mismas empresas, por 808 millones de pesos”.

Los hechos habrían sido denunciados por la entonces directora (s) del ISP, María Judith Mora, a la Contraloría y a la Fiscalía de Alta Complejidad, por el delito de fraude al fisco en contra de quienes resultaran responsables, investigación que actualmente lleva a cabo el fiscal Felipe Sepúlveda. Mientras Contraloría continúa realizando una auditoría sobre este tema en el ISP, expone el medio.

Luego del nombramiento del actual seremi, la Fenats envió una carta al Ministro de Salud, Enrique Paris, donde le informan sobre los antecedentes que manejan del nuevo seremi.

“ME PARECE QUE ESTO ES UNA AFRENTA A MI HONRA PERSONAL”

Consultado por la situación, el Seremi de Salud, Pablo Ortiz expuso “tomé conocimiento de lo que publicó un medio de comunicación de Santiago sobre una denuncia que hubo hace dos años y medio atrás de parte de la directora (s) de Salud Pública y quiero ser muy enfático e informar que a mí jamás nadie me ha investigado de parte del Ministerio Público, ni tampoco la Contraloría General de la República”.

A lo que la autoridad sanitaria agregó “Yo ejercí funciones como jefe de administración y finanzas del Instituto de Salud Pública y como director subrogante del IPS, cargo ganado por alta dirección pública junto al doctor Alex Figueroa y se produjo esta denuncia cuando cambió el gobierno. Yo salí del cargo por el cambio de gobierno, en el mes de abril me pidieron la renuncia y me fui a hacer mis funciones académicas en la Universidad Católica”.

Ortiz agrega “Me parece que esto es una afrenta a mi honra personal. Tengo 27 años de trayectoria profesional como Administrador Público e Ingeniero Comercial, siempre he administrado recursos públicos, jamás he tenido una observación de la Contraloría respecto a mi probidad y esto sin duda ha afectado mucho a mi familia y a mí, pero aquí estamos tranquilos para trabajar por la región, por la salud, estamos en pandemia, la pandemia es sin duda un tema que a todos nos convoca a trabajar con mucho esmero y compromiso”.

El Seremi de Salud de O’Higgins aseguró “Me siento muy tranquilo, no tengo ningún cargo de parte de la Contraloría, ni siquiera he sido citado a declarar por esas denuncias, y en el caso del Ministerio Público tampoco el fiscal me está sustanciando ninguna investigación, ni he tomado conocimiento de aquello”, subrayó.

Consultado si el Gobierno Regional estaba al tanto de los antecedentes previos a su designación, Ortiz expuso “esta información me imagino que en su minuto se conoció, porque esto es parte del mismo sistema de salud. Soy absolutamente inocente, no tengo ninguna investigación sobre mi persona, la Contraloría nunca me ha formulado ningún cargo, ni nada, ni siquiera me llamó a declarar sobre esta denuncia, por lo tanto, estoy muy tranquilo, es lo que saben las autoridades que me nombraron”.

Finalizó diciendo “Me siento muy afectado en mi moral y mi honra y voy a ejercer todas las acciones legales para restituir mi honra, porque yo no dejo que mi familia, porque hijos, que sobre esto mancillen a su padre, mancillen su apellido, yo no lo voy a permitir”, concluyó Ortiz.

“LOS INTENDENTES ESPERAMOS QUE NUESTRO EQUIPO NO TENGA NINGUNA COMPLICACIÓN”

Consultada respecto a la situación, la Intendenta Rebeca Cofré expuso “Es complejo, porque todos queremos que nuestras autoridades ojalá no tengan ningún reparo de la ciudadanía y menos en este caso cuando hay reparos que tienen que ver con juicios que aún se están desarrollando. Para mí como intendenta es súper complejo, en la mañana ya he tenido comunicación con Santiago y estoy esperando que ojalá me entreguen un detalle de la información, porque lo encuentro difícil para enfrentar una cosa así. Creo que en todas las regiones y todos los intendentes esperamos que nuestro equipo ojalá no tenga ninguna complicación y nada que nos traiga con la ciudadanía reparos y eso para mí es difícil”.

Respecto a si va a solicitar la revisión del nombramiento, la primera autoridad regional no dudó en responder “absolutamente, porque creo que en mi trayectoria política y en mis cargos públicos, siempre me ha gustado trabajar con tranquilidad y hoy día más que nunca donde la ciudanía nos exige mucha transparencia tenemos que ser en lo posible muy consecuentes con lo que significa el servicio público y el trabajo en lo público, creo que el actual seremi debe tener alguna respuesta a esta noticia que está circulando”, finalizó.

Diputado Juan Luis Castro:

“Espero que haya una explicación razonable y producible de parte de la Seremi de Salud de lo que está sucediendo”

Respecto a la situación, el integrante de la comisión de salud de la Cámara de Diputados, Juan Luis Castro expuso “espero que haya una explicación razonable y producible de parte de la Seremi de Salud de lo que está sucediendo, nadie tenía estos antecedentes, y entiendo que es una investigación no formalizada, comprendo que eso todavía no tiene culpables o gente que esté en calidad de imputado”.

El parlamentario agregó “Lo que pido es que haya la máxima claridad sobre esto y que ojalá el propio seremi aclare su situación y lo mismo del Ministerio de Salud para ver si está en condiciones de poder mantenerse en el cargo o no, mientras dure esta investigación. Creo que esto amerita una aclaración lo más taxativa posible del propio ministerio de salud y la seremia”, finalizó.

Directiva del Consejo Regional del Colegio Médico de Rancagua:

“Debería dejarse sin efecto este nombramiento, hasta que exista un dictamen por dicha investigación”

En cuanto a la información sobre el recién asumido Seremi de Salud de O’Higgins, quien está siendo investigado por fraude al fisco en el ISP, la Directiva del Consejo Regional del Colegio Médico de Rancagua precisa que:

“En relación a la noticia en curso, en que desde la Fiscalía de Alta Complejidad señaló que la investigación sigue en curso y que aún no hay formalizados y la denuncia desde FENATS de ISP al Minsal por esta investigación, nos parece como Directiva del Colegio Médico que la rigurosidad en el nombramiento de un directivo de esta envergadura, no puede tener una sombra que empañe la transparencia de su actuar en su currículum, por lo que debería dejarse sin efecto este nombramiento, hasta que exista un dictamen por dicha investigación”.

Agregan que “Lamentamos que después de tener varios meses sin Seremi en la región, a quien se designó esté aún en un proceso investigativo, esto no es bueno para nuestra región ni para ningún servicio público”.

Presidenta Afuseremi Rancagua, María Guzmán:

“Una autoridad cuestionada no creo que sea buena imagen, ni un buen líder para la institución”

Para la presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Seremi de Salud, Afuseremi Rancagua, María Guzmán “Sería lamentable si efectivamente estuviera en curso y vigente, porque con toda la situación de salud que tenemos en pandemia a nivel regional y con el retraso que tuvimos de nombramiento en dos meses desde que se fue la doctora Zavando hasta la llegada de ahora, sería terrible que eso significara una remoción del seremi y volver a quedarnos sin una cabeza y una conducción respecto de la situación que tiene la región en este tema tan importante”.

La gremialista agregó “Ojalá que eso no fuera así por el tema de salud de la población, ahora si es así y es comprobable la situación, obviamente él no podría estar en el cargo que está, porque una autoridad cuestionada no creo que sea buena imagen, ni un buen líder para la institución en general”.