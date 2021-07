Por Patricio Miranda Humeres

Flanqueado por varios ministros y subsecretarios, el Presidente Sebastián Piñera dio a conocer algunos de los cambios que tendrá el actual Plan Paso a Paso y que comenzarán a regir a partir del jueves 12 de julio.

Las modificaciones otorgan mayores libertades y aforos, sobre todo para quienes tengan su esquema de vacunación completo y, con ello, su pase de movilidad.

Así, en el caso de los restoranes y fuentes de soda, por ejemplo, podrán atender desde Fase 2, de lunes a viernes, tanto en espacios abiertos como cerrados. Eso sí, solo podrán ocupar mesas al interior quienes tengan sus dos dosis. Lo mismo aplica para los casinos y gimnasios.

Los aforos en las reuniones en casas particulares también estarán condicionados tanto a la etapa del Plan Paso a Paso, como de si las personas están o no vacunadas. Así, en Fase 2 de Transición, solo podrán reunirse cinco personas como máximo si no cuentan con su esquema completo, mientras que la medida se torna más permisiva, con un máximo de hasta 10 personas, si todos están vacunados. Eso sí, se mantiene la prohibición de este tipo de actividades durante la Fase 1 de Cuarentena para toda la población.

Por otra parte, se elimina la restricción de aforos en Áreas Silvestres Protegidas y Parques Urbanos en cualquier etapa del plan y solo se mantienen las medidas precautorias de distanciamiento físico y de cuidado.

Colegios podrán abrir desde Fase 1

En el Ejecutivo mantienen la postura sobre la apertura de escuelas y las modificaciones del Plan apuntaron, efectivamente, a eso.

Así, tanto las escuelas como los jardines infantiles podrán abrir, de forma voluntaria, incluso durante Fase 1 de Cuarentena, con la respectiva autorización del Mineduc. Con todo, si el establecimiento estaba abierto durante Fase 2 y la comuna retrocede, no se requerirá de dicho permiso.

En el caso de la educación superior, no se permiten las actividades presenciales durante Cuarentena, situación que cambia apenas se avance a Fase 2 de Transición.

Cambios en el toque de queda

Uno de los puntos que las autoridades plantearon fue que la actualización del Plan toma en cuenta nuevas unidades territoriales, que se redefinirán de acuerdo con divisiones provinciales o agrupaciones de comunas.

Esto tendrá implicancias tanto a la hora de determinar las cuarentenas como también en la forma de establecer los toques de queda. Esta última medida ya no será unitaria para todo el territorio, sino que podrá cambiar dependiendo de cada región.

Así, en las regiones donde más del 80% de la población esté vacunada con su esquema completo y la tasa de activos sea menor a 150, el toque de queda comenzará a las 00:00 horas. En los casos que no se cumplan estas condiciones, se mantiene el actual horario de inicio a las 22:00 horas.

De todas formas, las autoridades señalaron que “se analizarán elementos locales y cualquier antecedente relevante para la toma de decisiones”. Así, serán los jefes de la Defensa Nacional quienes, de acuerdo a los parámetros que se entreguen desde la cartera de Salud, quienes definan en términos administrativos cuándo cambie la situación en las regiones.

En el caso de O’Higgins, se proyecta que se supere el umbral de 80% de vacunados con esquema completo en los próximos días y, según el último informe epidemiológico disponible (fechado el 5 de julio), la tasa de incidencia de casos activos es de 110,8.

Eventos con público

El nuevo Paso a Paso contempla diferentes escenarios para actividades que anteriormente se desarrollaban con público masivo, las que están permitidas a partir de la Fase 2, de lunes a viernes.

Eso sí, hay algunas excepciones, ya que en las comunas que estén en confinamiento podrán realizar de igual manera funerales, matrimonios, Acuerdos de Unión Civil y cultos religiosos organizados por una organización reconocida por el Estado, con un aforo de 1 persona cada 8 m2 , con un máximo de 10 personas en espacios cerrados y 20 al aire libre.

Desde Fase 2 en adelante se incorporan seminarios, públicos en los estadios, cines, teatros, circos y otros, con aforos diferenciados dependiendo de si las actividades son en espacios cerrados o al aire libre y si se cuenta o no con el esquema de vacunación completo. Esto, siempre que no exista interacción entre los asistentes y no se permite el consumo de alimentos.

El otro escenario, que corresponde a actividades donde sí haya interacción entre las personas, o exista consumo de alimentos, es más restrictivo: se prohíbe su realización durante la cuarentena y los aforos son más reducidos.