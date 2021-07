Estimadas familias:

Por medio de este espacio, Santo Tomás semanalmen

te demostrará que las actividades de rutina de una casa pueden transformarse en actividades educativas, lúdicas y de colaboración para sus hijos.

Recordemos que el estar en casa no significa no tener tareas que realizar. Sabemos que la mayoría de los padres no tienen tiempo para enseñar a sus hijos y que a veces se les hace difícil mantenerlos atentos a la clase virtual.

Aquí, enseñaremos algunos trucos y actividades para hacer del aprendizaje un juego.

ACTIVIDAD 1: PATINANDO SOBRE HIELO

Es sabido que, con tanta gente en casa, el piso se ensucia más. Con esta propuesta, sus hijos realizarán ejercicios de motricidad gruesa, ejercicios rítmicos y desarrollo del equilibrio, así como fomentar el trabajo en equipo.

Comienza el juego:

Después de limpiar o encerar invite a sus hijos a una pista de patinaje sobre hielo.

Coloque a cada uno calcetines viejos, deshermanados y los invita a patinar en su piso.

Le pone música a su elección y verá cómo en unos 15 minutos su piso brillará.

ACTIVIDAD 2: COCINANDO GALLETITAS

Para los niños es muy atractivo cocinar. Por medio de esta actividad desarrollarán motricidad fina, noción de cantidad y trabajo en equipo, además de disfrutar una rica once con galletitas.

Manos a la obra: