Por: Camila González Villarroel

Fotos: Marco Lara

Durante la vocería de este lunes se entregaron buenas noticias a nivel nacional y regional ya que solo se registraron 1.016 nuevos casos de Covid-19 en nuestro territorio. Mejor aún es que de esta cifra, la región de O’Higgins solo aporta con 28 infectados con el virus, logrando niveles de contagios muy bajos. Debido al comportamiento de la población, a la disminución de sus contagios y a la gran concurrencia a vacunarse es que se vivió el primer fin de semana con toque de queda a las 00:00 horas.

Los 28 nuevos casos de coronavirus de la región se distribuyen de la siguiente manera: Santa Cruz (4 casos), Codegua, Las Cabras, Pichidegua y Rancagua (3 casos), Olivar y San Fernando (2 casos), Chimbarongo, Doñihue, Graneros, La Estrella, Machalí, Nancagua y San Vicente (1 caso) y otras regiones (1 caso). Lamentablemente, según informo el DEIS, en las últimas 24 horas debemos lamentar el fallecimiento de 25 personas por enfermedades asociadas al virus, llegando a un total de muertes en nuestro país de 34.539.

En cuanto a la cantidad de testeos realizados en el último día, desde la vocería se informó que se tomaron 659 exámenes, lo que se traduce en una positividad regional de un 3,6%. A pesar que el porcentaje es bajo, se ve por sobre la media nacional, la que alcanzó un 2,91% según informo el ministro de Salud, Enrique Paris. Respecto a estas cifras, el secretario de Estado afirmó que “significa que estamos avanzando pero no hemos superado la pandemia ni derrotado al virus. No somos triunfalistas, sino todo lo contrario, pensamos que hay que seguir trabajando arduamente y acostumbrarnos a convivir con el virus, es imperativo seguir cumpliendo las normas sanitarias”.

Otra buena noticia es como gradualmente se han ido disminuyendo la cantidad de hospitalizados producto de enfermedades asociadas al Covid-19. En la región de O’Higgins estos son los centros de salud con mayores ingresos, los que llegan a 178 en las 33 comunas; Hospital Regional de Rancagua (78 pacientes), Clínica Fusat (21 pacientes), Hospital de Santa Cruz (19 pacientes), Hospital de Rengo (14 pacientes) y Clínica Red Salud (10 pacientes).

Relacionado con la cantidad de casos activos en la sexta región, al día de hoy se indican 355 personas con la patología activa, siendo estas las comunas con más casos: Rancagua (101 personas), Las Cabras (23 personas), San Vicente (20 personas) y Machalí (19 personas).

De forma adicional, este lunes se anunció el avance a fase de Preparación por parte de dos comunas de la región; Las Cabras y Chépica a partir del martes 20 de julio a las 05:00 horas despertarán en fase 3 del Plan Paso a Paso.

El quiebre de stock en vacunas

En el transcurso del fin de semana el alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy y las redes sociales del municipio de la ciudad histórica prendieron las alarmas debido a un quiebre de stock para vacunación de primeras dosis. Conversamos con el edil de la capital regional quien nos comentó que esta situación se viene presentando desde el jueves pasado, producto de lo que califica como una irresponsabilidad del Ministerio de Salud, ya que asegura son ellos los encargados de surtir de las diferentes vacunas contra el Coronavirus. Debido a lo anterior, es que Godoy solicitó al Ministro Paris una reunión con carácter de urgencia el pasado jueves para saber qué está ocurriendo, sobre todo por que Rancagua avanzó de fase y los niños, quienes precisamente están siendo inoculados en estos momentos, pueden volver a sus aulas.

Tras esa reunión y a través de un comunicado de prensa desde el municipio señalaban que el ministro Paris le habría señalado al alcalde de Rancagua que “Creo que Rancagua está haciendo una gran labor, hemos visto como han cambiado de fase. Tenemos 3 tipos de vacunas en este momento para distribuirlas, Pfizer preferentemente para niños, Astrazeneca para mayores de 45 años y Sinovac que sirve para cualquier edad. Cuente con mi apoyo y colaboración, su encargada de salud que nos llame cuando sea necesario y avanzaremos en eso”

Sin embargo este lunes el quiebre de stock continuaba, así lo explicó Godoy. “Cuando se genera esta falta de stock, nosotros tenemos aglomeraciones por lo cual, se debió informar a la comunidad que las vacunas no estaban llegando por parte del Minsal. Hoy lunes, se nos informó que no hay primeras dosis de Pfizer, por lo tanto, no se puede continuar con la vacunación de niñas, niños y adolescentes. Esto es complejo porque, en definitiva, cuando el Ministerio de Salud nos está pidiendo que volvamos a las clases presenciales y estamos deteniendo el proceso de vacunación con Pfizer, es un riesgo porque vamos a tener un alto contagio y sin duda para ellos también es un riesgo debido al PIMS”.

De forma adicional, la máxima autoridad comunal también comentó que el punto de la inoculación es muy importante, debido a que “Rancagua está en fase de Preparación por ende hay mayor movimiento, mayor contacto, por tanto, es fundamental que a la ciudad lleguen las dosis para completar el 100% de la vacunación a su población”. Ante esto, Juan Ramón Godoy también, agregó que para que todo fuera más claro, desde el Minsal se debería comentar cuando no existan vacunas suficientes ya que se frenan proyectos comunales que buscan aumentar la tasa de vacunados: “Cuando nos faltan las vacunas, difícilmente podemos continuar con nuestras iniciativas. Esta falta de stock es responsabilidad del Ministerio de Salud, que yo creo debería transparentar cuanto es el stock que tenemos en Chile y, cuánto está llegando a la ciudad de Rancagua”.

Finalmente, a raíz de los problemas presentados por esta falta de vacunas, Juan Ramón Godoy, quiso entregar calma a la ciudadanía anunciado que cuando el problema sea resuelto se informará de forma inmediata a la comunidad: “Nosotros vamos a informar la reposición de vacunas a través de todos los centros de vacunación de Rancagua. Esto era un proceso exitoso hasta que falló el stock acá. Estaremos informando de igual forma a través de la Cormun y todas las plataformas del municipio cuando se retome el proceso”.

Juan Luis Castro: Claramente hay un quiebre de stock.

En el transcurso de este lunes, el diputado Juan Luis Castro también se pronunció con respecto a la situacional comunal. El parlamentario mediante un comunicado de prensa, puntualizó que: “Esto no se trata de un problema de gestión dentro de la Municipalidad Rancagua, sino que obedece a un hecho claro y categórico. Claramente hay un quiebre de stock no admitido por parte de la autoridad de Salud”.

“Al ministro le pedimos informar a la comunidad y tener la claridad sobre cuándo llegarán las vacunas. Si hay falta de stock a nivel nacional y mundial que se diga cuando se retoma la inoculación. Esto es urgente, más si queremos avanzar, reactivar la ciudad de Rancagua y volver a las clases presenciales”.

¿Qué dice la Seremía?

Como es costumbre, los lunes se realizó una vocería en la ex Intendencia de O’Higgins para informar a la comunidad sobre las nuevas medidas, casos y manejo de la pandemia en la región. Es ahí, cuando se aprovechó la presencial del Seremi de Salud, Pablo Ortíz, para consultarle sobre la información entregada por parte del alcalde de Rancagua. Desde su tribuna, la autoridad de salud puntualizó que, efectivamente, la región de O’Higgins no cuenta con vacunas disponibles del laboratorio Pfizer para primera dosis- las que son necesarias en este punto de vacunación, ya que según calendario son los niños menores a 18 años lo que están recibiendo la inoculación- pero, quienes requieran su segunda ración, la tienen asegurada. El seremi también indicó que hay un stock de más de 5 mil vacunas para primera y segunda dosis de Sinovac, para quienes tengan la mayoría de edad y se encuentren rezagados. En cuanto a la AstraZeneca, Ortíz aseguró que también se cuenta con stock en este laboratorio.

Las Cabras y Chépica avanzan a fase 3

La subsecretaria Paula Daza, este lunes informó que en nuestra región a partir del jueves avanzan a etapa 3 de preparación las comunas de Las Cabras y Chépica.

Las que se suman a Graneros, Mostazal, Pichidegua, La Estrella y Litueche que avanzaron a esta etapa este lunes.

Así desde el jueves 32 de las 33 comunas de nuestra región estarán en fase 3, manteniéndose solo la comuna de Navidad en Transición.

Actualmente en el país 154 comunas se encuentran en Transición, 138 en Preparación y 24 en Apertura Inicial del Plan Paso a Paso, las que representan a una población superior a los 18 millones de personas.