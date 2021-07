Vuelta a clases online, presenciales o híbridas, falta de stock en vacunas, baja en la cantidad de casos Covid 19 y en la positividad, comunas en Fase 3 y 4, menos restricciones para viajes al extranjero, menos toque de queda, mayor apertura del comercio, etc. , etc. Son muchas las informaciones que estamos recibiendo en los últimos días y todas nos indican que al parecer, estamos dejando atrás al cruel virus.

Ayer se dio la cifra de casos activos más bajo de lo que va del 2021, incluso desde el verano, mientras que tan solo 14 comunas en todo el territorio aún no salen de cuarentena total. Nuestra Región de O’Higgins continúa con cifras bajas y ayer domingo solo se reportaron 74 casos nuevos. En casos activos son 319, donde Rancagua mantiene 94, seguido de San Fernando y Requínoa con 28 y 26, respectivamente. En cuanto a la tasa de Positividad, ayer experimentó un 2,9% tras las 2.304 muestras PCR de las últimas 24 horas.

Por otro lado, una parte pequeña de la población no quiere vacunarse y cree que el Pase de Movilidad disminuye nuestros derechos. Pero, nuestros derechos pueden ser vulnerados desde que un tercero infringe las normas sanitarias, no se cuida y menos opta por la vacuna la cual puede salvarte de morir. Desde que nacemos nuestros padres han seguido el plan de vacunación nacional para combatir distintas enfermedades y su gravedad. Estas vacunas contra este coronavirus no harán mayor diferencia solo que mantenernos a salvo a cada uno y a nuestros seres queridos. El resto es “fake news”.

Además se supo hace algunos días, que según la Encuesta IPSOS, donde encuestan a 380 líderes de opinión, Chile sería el país que mejor ha manejado la crisis sanitaria en esta parte del mundo. Esperamos que esta señal no sea falsa, los errores existen de igual forma, y no tendamos a pensar que la pandemia está terminando. Los recintos hospitalarios siguen con más de un millar de personas conectadas a un ventilador luchando contra este coronavirus.

Sin lugar a dudas que esta “ventana” es una luz de esperanza, no bajemos los brazos, sigamos cuidándonos y opta por vacunarte para protegerte a ti y a los tuyos. El autocuidado pasó a ser parte esencial de nuestro comportamiento y por lo tanto debemos ejercerlo como instinto. Mientras tanto tenemos que aprender a vivir esta “nueva realidad”, que si bien es más clara, todavía se está construyendo.

Ximena Mella Urra

Editora de Turno