Gisella Abarca

Fotos Héctor Vargas

Por escasez de agua en la región, autoridades integrantes de la Comisión de Riego y Emergencia Agrícola se reunieron para evaluar la actual situación hídrica, proyectar sus impactos en la agricultura, en los sistemas de agua potable rural y la incidencia de incendios forestales, con el fin de tomar cursos de acción y enfrentar la crisis.

En la oportunidad, el Seremi de Agricultura, Joaquín Arriagada, presentó un informe del comportamiento climático y el grave panorama que enfrenta la región por efecto del déficit en las precipitaciones, el que en algunas estaciones es de 90%. Mientras las mediciones nivo-glaciares arrojan que los niveles actuales corresponden a menos del 15% de lo considerado normal.

Así dentro de las acciones, las autoridades encabezadas por el Delegado Presidencial Regional Ricardo Guzmán, acompañado del Seremi de Agricultura, Joaquín Arriagada solicitarán a la Ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga declarar O’Higgins zona de emergencia hídrica, esto debido a la falta de lluvias en la zona.

Así lo dio a conocer el Delegado Presidencial Regional Ricardo Guzmán “como comisión regional de emergencia agrícola, principalmente para ver todas las temáticas que tienen que ver con la sequía. Este año es el más complejo que estamos previendo y esta situación se va a ir agudizando cada día más. Ya se esperan pocas lluvias, las reservas de nieve en la cordillera están deficientes, por lo tanto, es una realidad que tenemos que comenzar a trabajar y dentro de las decisiones que se han tomado hoy, está el solicitarle como Delegado Presidencial a la Ministra que declare a la región de O’Higgins y a todas sus comunas como zona de emergencia agrícola por sequía, lo que va a posibilitar la opción que lleguen recursos para nuestra región”, expuso la autoridad.

“A FINES DE AGOSTO SE NOTARÁ MUCHO MÁS LA SEQUÍA”

En tanto, el Seremi de Agricultura, Joaquín Arriagada argumentó que la declaración de Emergencia Agrícola “permite que se movilicen recursos extraordinarios desde los distintos servicios del Ministerio de Agricultura para concurrir con ayuda a los agricultores que se vean afectados. El segundo llamado que queremos hacer atendido la situación que estamos viviendo, es que se tomen buenas decisiones en términos de siembra. Hoy más que nunca requerimos que los equipos técnicos puedan apoyar a los agricultores en torno de ir preparándose para la situación que visualizamos que se va a enfrentar en lo inmediato. Es un problema al que nos estamos adelantando, que va a partir estimamos a fines de agosto, cuando se empiece a notar mucho más la sequía”.

El seremi del ramo indicó que la Región de O’Higgins cuenta con instrumentos de planificación y control los que permitirán enfrentar de buena manera emergencias de este tipo, a lo que Arriagada agregó “contamos con un plan hídrico regional que permite ir organizando las acciones no sólo del Ministerio de Agricultura; sino que de otros ministerios para poder enfrentar una situación de crisis hídrica como la que estamos viviendo. También tenemos un plan de recursos económicos para ir generando obras relacionadas con la crisis hídrica, donde tenemos planificado el 2021 al 2030 que nos ha permitido ir implementando distintas iniciativas como recursos regionales para la Comisión Nacional de Riego, la apertura de oficinas, proyectos de embalses y una serie de cosas que nos van a permitir enfrentar e ir abordando este tema”.

“NO VAMOS A TENER AGUA HACIA EL VERANO”

El Secretario Regional Ministerial de Agricultura explicó que cuando se habla de déficit hídrico “estamos hablando de un 85 y un 90% de déficit a la fecha”. Agregó que “Cuando uno ve las mediciones de nieve estamos cerca del 10 al 15% de la nieve anormal a la fecha lo que nos hace prever que no vamos a tener agua hacia el verano. Vamos a enfrentar una situación que es muy compleja desde el punto de vista de la disponibilidad de agua, que no solamente afecta a los cultivos; sino que también a los APR, servicios sanitarios rurales y también a la alta incidencia de incendios forestales que estamos trabajando para prepararnos para la próxima temporada que sabemos va a ser extremadamente dura”, subrayó Arriagada.

Por su parte, la representante regional de regantes (FJVRE) Graciela Correa sostuvo que “la situación hasta ahora y lo que proyectan los pronósticos es que las lluvias este año no cambiaría mucho. Estamos en un año extremadamente seco, no hay registros o conocimientos que la región haya pasado por una situación como la que estamos viviendo. Lo que ha precipitado en la región, no alcanza a llegar a 3 dígitos, a 100 milímetro, lo que es un desastre. Tenemos un 80% de déficit en la región, hay un 90% de nieve sino más, y eso significa que hay mínimo de caudal corriendo en los ríos; si no llueve, si no se junta algo de nieve en primavera, vamos a tener todos los ríos de baja cordillera que viven del derretimiento de nieve primaveral que no van a tener caudal más allá de lo que aflore de los propios cerros y de lo que escurre superficialmente de lo subterráneo a lo superficial.

Agregó que desde el punto de vista productivo, los agricultores conocemos nuestra realidad y la realidad de las 200 mil hectáreas es muy dispar, quienes sufrieron el año 2019 van a sufrir mucho más este año, quienes tuvieron alguna complicación de riego van a conocer las complicaciones este año, y va a haber muchos sectores y comunas con agricultura tremendamente compleja. El llamado es duro a que tomen decisiones drásticas, porque el agua no va a alcanzar”, finalizó.

Cabe destacar que uno de los acuerdos adoptados fue considerar en la próxima convocatoria de la Comisión al Gobernador Regional, Pablo Silva, para trabajar en conjunto las medidas en torno a esta problemática.