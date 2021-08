Por: Camila González Villarroel

Fotos: Marco Lara

A eso de las 11:15 horas estaba pactada la llegada de las autoridades al vacunatorio ubicado en el Estadio El Teniente de Rancagua. En el lugar, una decena de adultos mayores ya se encontraban esperando por ser inoculados con su dosis de refuerzo, la que en la jornada de miércoles correspondía a los rangos etarios de los 86 años o más. Hace unos días el presidente Sebastián Piñera anunció que existiría una tercera dosis para los ciudadanos que llegaran hasta los 55 años, poniendo en pausa el calendario de vacunación normal, que en la actualidad se encuentra centrado en los menores de edad.

Al momento de asistir a cualquier recinto de salud habilitado para recibir la vacuna es necesario tener en cuenta que solo pueden acceder a ella quienes cumplan los requisitos etarios, los que durante esta semana se dividen de esta forma; miércoles personas de 86 años o más; jueves personas entre 82 y 85 años; viernes personas entre los 79 y 81 años. Además de esta exigencia, es importante señalar que quieres hayan sido inoculados con Sinovac y recibieron su segunda dosis hasta el 14 de marzo de este año serán los que puedan optar al proceso. Adicional a todo lo anterior, la comunidad debe tener en consideración que esta tercera dosis o dosis de refuerzo será la AstraZeneca o, de presentar alguna enfermedad base, Pfizer, pero no Sinovac.

A la cita de este miércoles acudió el Seremi de Salud de la región de O’Higgins, Pablo Ortiz, quien comentó el inicio de este proceso: “Hoy comenzamos las dosis de refuerzo en nuestra región y en todo Chile con los adultos mayores que siempre han dado el ejemplo con una buena actitud y gran responsabilidad. Como mencionaba, tenemos, hasta la jornada de ayer, al 91% de la población vacunada con las dos dosis, por lo tanto, eso es un gran record que nos convierte en una de las mejores comunas del país”



En cuanto a una posible falta de dosis en la región, como ya ocurrió con el calendario tradicional y que trascendió en diferentes medios nacionales, la autoridad de salud comentó que “las dosis para la población están aseguradas, por lo tanto todo lo que es dosis de refuerzo y calendario están plenamente aseguradas. 79 mil personas se vacunaron hasta el 14 de marzo en nuestra región, por lo tanto con lo que hay disponible podemos cubrir cabalmente el calendario de estos días y la próxima semana”.

Sobre los requisitos para poder acceder a esta nueva vacuna, el mismo Seremi los detalló: “Este proceso de vacunación para todas las personas que tengan, de acuerdo al calendario, 55 años o más y hayan sido vacunados hasta el 14 de marzo con las dos dosis de Sinovac. Esto es un refuerzo para las personas que se inocularon en esa fecha y con la vacuna Sinovac, por lo tanto, vengan con confianza y tranquilidad de este proceso que estamos viviendo. Es importante para estas personas que su inmunidad estén fortalecidas, más para este momento”.





Dónde acudo a vacunarme

Una de las interrogantes que más se repiten dentro de la población es dónde puedo inocularme, a lo que Ortiz respondió de forma clara: “Las personas se pueden acudir a inocular en cualquier centro vacunatorio de Chile, ya sea público o privado y que este disponible donde esté la persona. Esto último es importante decirlo por que en nuestra región tenemos comunas que son muy para pasar a segunda vivienda y hemos tenido público que viene de otras regiones y no podemos negarles la comuna, muy por el contrario, se les suministra. Por lo tanto, se puede acudir a cualquier lugar del país simplemente exhibiendo su información y que corresponda al calendario. Esto último es muy importante recalcarlo porque después comenzamos a tener problemas con los rezagados”

Finalmente, la autoridad de la región hizo un llamado a la comunidad para no quedarse en casa e ir a conseguir su dosis de refuerzo, pero siempre con precaución: “La dosis de refuerzo es muy importante, pero deben venir con responsabilidad. Tienen que andar en todo minuto con mascarilla, lavarse las manos frecuentemente, si hay personas que no conocen, no tener cercanía con ellas”

Quien también fue parte de esta actividad fue el alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy. El edil que lleva un poco más de un mes en sus labores no ha tenido que sortear temas fáciles como lo fue la denuncia por falta de stock de vacunas hace algunas semanas. Sobre este nuevo proceso, la máxima autoridad comunal sentenció: “Actualmente hay 7 puntos donde se pueden estar vacunando las personas que tengan acceso y cuenten con su vacunación completa, en este caso, tal como anunció el Ministro con la tercera dosis. Nosotros como municipio pedimos que exista claridad respecto a la cantidad de vacunas que está llegando ya que tuvimos un problema con la primera y segunda dosis, hoy día nos informan que en estos tres días está asegurada esta tercera dosis de refuerzo, pero la claridad de la información es muy importante. En cada centro de vacunación de Rancagua pondremos la cantidad de dosis que están disponibles”.

15 nuevos contagios fueron informados este miércoles en la región

En otro día de informe, desde el Ministerio de Salud entregaron las nuevas cifras correspondientes a los contagios de las últimas 24 horas. A nivel nacional fueron 584 los positivos, mientras que en la región de O’Higgins solo fueron informados 15 casos. Del total de estos, 430 presentaron síntomas, mientras que los 103 restantes se calificaron como asintomáticos.

Los 15 casos informados corresponden a las comunas de Rancagua (10 casos), Doñihue, Graneros, Palmilla, Rengo y San Vicente (1 caso). Mientras que, en la tasa de positividad, la sexta región obtuvo un 1,4%, lo que corresponde a la toma de 710 exámenes PCR. Lamentablemente, también se debió informar el fallecimiento de 19 compatriotas debido a causas asociadas al virus.

En relación a la ocupación hospitalaria, O’Higgins presenta 87 pacientes en sus diferentes recintos asistenciales, teniendo su mayoría de internados en los siguientes lugares: Hospital Regional de Rancagua (40 pacientes), Clínica Fusat (14 pacientes), Hospital de Rengo (10 pacientes) y Clínica Isamedica (7 pacientes).