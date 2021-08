Por: Gisella Abarca.

Si bien la región de O’Higgins esta semana completó la novena semana consecutiva de disminución de casos Covid 19, en la región existen 22 brotes de coronavirus, de ellos diez se ubican el Rancagua, 3 en Machalí, 2 en Requínoa, 2 brotes en Rengo, los que en su mayoría son de carácter intradomiciliario, así lo comunicó este jueves el Seremi de Salud O’Higgins, Pablo Ortiz.

“Tenemos 2 brotes de carácter laboral que afectan a 14 personas, 20 brotes de carácter intradomiciliario que afectan a 84 personas en total”, detalló la autoridad sanitaria regional, con lo que totaliza que 98 personas se contagiaron por esta causa.

Sólo hace cuatro días – lunes 9 de agosto- el Seremi de Salud señaló que en la región había diez brotes de Covid -3 laborales y 7 intradomiciliarios- y en este corto periodo de tiempo “la situación se complicó”, aseguró Ortiz “hoy (jueves) tenemos 22 brotes de los cuales 20 son intradomiciliario principalmente debido a reuniones familiares”, subrayó.

“No queremos que pase lo mismo que sucedió con Paredones, la única comuna de la región de la que se informó el retroceso a Fase 3. No podemos relajarnos o nos vamos a enfrentar a una cuarta ola. La pandemia no ha terminado y la libertad que otorga la fase de Apertura Inicial no puede ser utilizada para creer que el Covid desapareció, está presente y sigue entre nosotros”, subrayó Ortiz llamando a las personas a extremar las medidas de autocuidado.

En tanto, en la región 9 comunas se mantiene con cero casos activos, entre ellas está Doñihue, La Estrella, Marchigue, Olivar, Peralillo, Peumo, Pichidegua, Placilla y Pumanque.

42 NUEVOS CONTAGIOS Y 8 FALLECIDOS

Cabe destacar que este jueves en la región se reportaron 42 nuevos contagiados por Covid 19 y 8 personas fallecidas por esta causa danto un total de 1.504 personas fallecidas desde el inicio de la pandemia.

En tanto, de los 48 nuevos casos -donde 28 son sintomáticos y 14 asintomáticos- 15 son de Rancagua, de 7 Requinoa, 5 Machalí, 5 Rengo, 3 Quinta de Tilcoco, un caso en Codegua, uno en Coltauco, uno de Graneros, uno de Las Cabras, uno de Malloa, uno de Palmilla y uno de San Vicente, con lo que la región suma 67.743 casos en total.

Con 1.987 muestras analizadas, la región arrojó una positividad de un 2,1%.

En tanto, este jueves el Ministerio de Salud reportó 1.128 casos nuevos. En el país 1.626.594 han sido diagnosticadas con Covid De ese total, 5.744 pacientes se encuentran en etapa activa.

En cuanto a los decesos, en las últimas 24 horas se registraron 86 fallecidos por causas asociadas al Covid. El número total de fallecidos asciende a 36.243 en el país.

Con una positividad de 1,7% en las últimas 24 horas a nivel nacional con 65.327 exámenes PCR y test de antígeno.

PROCESO DE VACUNACIÓN

En cuanto a la vacunación en la región, el jefe regional de la cartera de salud, Pablo Ortiz informó que a nivel nacional existe un 82,8% de la población total vacunada. En tanto, a nivel regional con primera dosis hay 736.998, un 96.0% de la población total y con dosis completa 699.471 personas vacunadas, un 91.1% de la población total.

Informó que al igual que a nivel nacional, la región comenzó a inocular con la dosis de refuerzo, donde en la primera jornada 3.148 se han inmunizado.

El Seremi de Salud de O’Higgins, además informó del proceso de vacunación de la próxima semana que se extiende desde el 16 al 20 de agosto.