A casi dos meses de asumido como Diputado en representación del distrito 15, el parlamentario de O´Higgins, Juan Manuel Masferrer, se ha visto desplegado territorialmente con un innovador operativo, que busca ayudar a los vecinos de sus distintas comunas a descargar el pase de movilidad y portarlo en práctico formato.

“Desde que asumí el 17 de Junio, he estado recorriendo todas las comunas de mi distrito y me he reunido con juntas de vecinos, agrupaciones, feriantes, adultos mayores y familias para conocer en primera persona su visión de cómo debemos trabajar y cómo poder apoyarlos en los desafíos que tenemos por delante. Así recogí varias de sus preocupaciones que estamos trabajando legislativamente, y otras que tienen que ver con la cotidianeidad. Con los avances en plan paso a paso, vimos la necesidad por ejemplo, de contar con el pase de movilidad de forma simple y amigable , ya que muchos vecinos, sobre todo los de mayor edad, tenían dificultad para traer consigo su pase. Buscando formatos encontramos éste, que es una tarjeta, de plástico duro, que les permite descargar el pase y mostrarlo fácilmente cuando lo necesitan. Y también los descargamos en llaveros, que pueden ser más prácticos en algunos casos”, señaló.

Incluso, durante la visita del candidato presidencial Sebastián Sichel, llamó la atención cuando le hizo entrega de su pase al abanderado oficialista en ambos formatos.

Además, nos cuenta que con su equipo han estado entregando orientación sobre los distintos beneficios estatales, apoyando la postulación y resolviendo dudas vecinales.

En materia legislativa, comenta algunos de los temas que recogió en conversación con los vecinos, era la necesidad de la extensión del IFE universal, trabajar en medidas de recuperación del empleo y abordar temas de seguridad,. “Han sido meses bien intensos, en que me he concentrado, por un lado, en estar en la calle y poder escuchar y trabajar territorialmente, y por el otro, en llevar la voz de la gente al Congreso y participar en iniciativas legislativas que representen lo que nuestros vecinos me están planteando”, plantea. Por este motivo, agrega que insistió tanto en la extensión den IFE hasta Diciembre, pensando en entregar a los trabajadores y sus familias una base que les permitiera poder reintegrarse laboralmente, confiando en un apoyo estatal , “extender el IFE era esencial, para poder concentrarnos en medidas que permitan la reintegración la boral y que también apoyen a levantarse a los empleadores y sus emprendimientos”.

En materia de seguridad, ha sido bastante claro en manifestar su rechazo a todos las iniciativas legislativas discutidas en la Cámara que buscan otorgar beneficios a las personas que han cometido delitos , como el caso de la tramitación del indulto general para todos los detenidos durante las movilizaciones de octubre de 2019, “he votado en contra de los proyectos que buscan otorgar beneficios a las personas que han cometido delitos, porque nuestra preocupación debe ser con las víctimas. Por eso mismo, así como rechacé el indultos a los detenidos por actos delictuales durante el llamado estallido social, sí voté a favor y fue aprobado el proyecto de ley que agrava la pena aplicable al delito de homicidio simple y aumenta las exigencias para acceder a la libertad condicional, y el proyecto que permite el uso de tobilleras electrónicas para los casos de personas formalizadas por violencia intrafamiliar” concluyó.