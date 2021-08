Claudio Cumsille Chomalí, fue concejal por más de una década de la comuna y voy busca que el comercio y el turismo puedan generar revitalizar la zona.

El nuevo alcalde de Peralillo, Claudio Cumsille Chomali, no es una persona pública nueva, tiene una gran experiencia en la comuna con 12 años como concejal, lo que a su parecer lo han ayudado bastante en términos administrativos y de gestión, sobre su recién asumido cargo el edil señaló que “es diferente entrar a mitad de año, pero eso nos ha permitido empezar un proceso administrativos complejo en el tema financiero, donde el municipio muestra una momento bastante crítico y este semestre vamos a ordenar como queremos que la comuna y empezar a proyectar los meses del próximo año”.

Sobre sus expectativas sobre el futuro de la comuna, Cumsille, explicó que “nosotros tenemos muchas carencias y necesidades, en especial, en temas de vivienda. Tenemos muchos subsidios ganados, pero no ejecutados, entonces estamos trabajando y reformulando la egis, precisamente para poder sacar lo que tenemos atrasado y proyectando nuevos comités de viviendas en el futuro cercano. Por el lado social hemos recibí un presupuesto muy bajo, y queremos poner más dinero para comenzar a resolver muchas necesidades de la gente”.

Entre los énfasis de su gestión se encuentra poder hacer que la gente se reencuentre en los espacios sociales, para ello espera fomentar el deporte. “Estamos abriendo todos los espacios deportivos y estamos solicitando al Minsal poder comenzar con algunas competencias, tanto el deporte masivo e individuales. Queremos descomprimir el ambiente, ya que la gente la ha sado mal en este año y medio que va de la pandemia y esta es una de las medidas para que la gente vuelva a retomar, dentro de lo posible y con todas las medidas de seguridad sanitaria, un poquito la normalidad. Queremos que vuelva a convivir”.

El edil explicó que uno de los objetivos es que los adultos mayores participen en diversas actividades sociales, “que regresen a sus talleres y compartan”. Otro tema importante para la autoridad es la reapertura de los colegios, especialmente para los jóvenes que están terminando sus estudios de educación media, “vemos que la mayoría de la gente ya ve una visión más favorable de la vuelta a clases y queremos aprovechar esta instancia de la fase 4, ya que los niños están aburridos en sus casas, otros no tienen conexiones a internet , y otros sus papas necesitan tener los espacios para ir a trabajar y hacer otro tipo de actividades, entonces, nosotros estamos promoviendo el retorno a clases porque sabemos que los niños no están aprendiendo lo suficiente en una clase virtual”.

“Nuestro sello queremos que sea el reencuentro de nuestra comunidad, mi estilo es de terreno y me gusta compartir con la gente”, resumió Cumsille

Un parque para compartir

y la nueva ruta a Pichilemu

Para el alcalde de la comuna de Peralillo, un lugar soñado y que espera que los turistas puedan disfrutar es el parque comunal, “tenemos unos de los parques más lindo de la región, mucha vegetación y le hemos hecho apertura para que la gente lo disfrute. También en la comuna tenemos muchas viñas con paseos turísticos y degustaciones, donde estamos trabajando con algunos empresarios para mejorar los alojamientos, y junto a los artesanos y gente de la gastronomía impulsar un plan turístico-cultural. Ya Hemos encontrado mucha aceptación del empresariado y de los pequeños comerciantes para crearlo en conjunto”.

Debido al aumento de los vehículos que se trasladan a Cardenal Caro, especialmente a Pichilemu, existe un proyecto que cambiará la Ruta I 90, como la conocemos actualmente, entre esos planos, actualmente la ruta pasaría por fuera del centro de Peralillo, respecto al tema el alcalde de la comuna señaló que “la construcción la vemos a largo plazo, y calculamos que va a ser en 10 a 15 años más, porque como no se hizo una concesión entre San Fernando a Santa Cruz, no se hará una entre Santa Cruz y Peralillo, eso hace presagiar que el proceso va a ser extremadamente lento. Nuestra postula si esto se acelera, es que no queremos que la carretera pase por fuera de Peralillo y por eso estamos trabajando en algunos proyectos innovadores, para que el comercio se reactive en el centro cívico de Peralillo, como el de población”.