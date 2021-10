En este tiempo de pandemia nos hemos visto envueltos en distintos cambios que vinieron a quedarse en nuestras vidas, cambios que afectan tanto a niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores.

Tuvimos que adaptarnos a un nuevo sistema de vida de manera abrupta, sin tener la más mínima alternativa de tomar una pausa y tratar de comprender todo de una manera más amigable y menos invasiva, junto con esto también se manifestaron muchos cambios emocionales y psicológicos, aceptar una nueva realidad en nuestro sistema del diario vivir.

Detrás de todos estos cambios, tuvimos que aprender a conocernos para poder llevar una armonía en el hogar, trabajo, comunidad, entre otros. Es por esto que nuestro Psicólogo, Gonzalo García, docente de la Escuela de Educación y Desarrollo Social, comparte con nosotros sus conocimientos y nos habla y orienta para entender que pasa con nuestras emociones y como detectarlas cuando nos encontramos en distintos estados de ansiedad y/o depresión.

El poder de mi emoción: ¿Cómo superar la Ansiedad y la Depresión?

Debemos comprender que tanto la ansiedad como la depresión, nos afectan no sólo desde el punto de vista emocional, sino también social y/o afectivo. Cada vez que nos enfrentamos a una situación nueva, podemos pedir ayuda, cambiar nuestras estrategias de sociabilización o mejor aún, lograr expresar de forma abierta y sana nuestra emoción. Uno de los primeros pasos para encontrar realmente nuestra sanación permanente, es reconocer si estamos realmente dispuestos a abandonar todo lo que pone en pausa nuestra felicidad, sanar no significa evitar el dolor, es abandonar lo que nos hace daño.

Es por ello que la depresión se comprende como la incapacidad inconsciente, para asumir realmente cualquier episodio anterior, ya sea pensamiento, recuerdo o emoción previa y comprenderemos la ansiedad, como una incapacidad por establecer una visión futura de nuestra persona a corto y mediano plazo.

En la actualidad, tanto la ansiedad como la depresión son adquiridos a modo de respuesta, por estresores específicos de cada uno, logran distanciarnos de nuestro entorno o generar rechazo en los demás, se genera un aprendizaje “Paralizante” de cada situación, no aprendo en base a la experiencia, se tiende a minimizar cualquier tipo de sintomatología inicial. Se establecen generalizaciones de respuestas automáticas, por ejemplo: “Cada vez que me enfrento a aquella situación respondo de la misma forma” no se mantiene una relación estable con su entorno familiar cercano.

Dentro de los síntomas iniciales de ansiedad, encontramos los siguientes:

Palpitaciones, sacudidas el corazón o elevación de la frecuencia cardíaca

Sudoración

Sensación de ahogo o falta de aliento

Sensación de atragantarse

Náuseas o molestias abdominales

Inestabilidad, mareo o desmayo

Desrealización (sensación de irrealidad) o despersonalización (estar separado de uno mismo)

Miedo a perder el control

Escalofríos o sofocaciones

Dentro de los síntomas iniciales de cualquier trastorno depresivo, encontramos los siguientes:

Bajo nivel anímico

Bajo nivel de apetito

Llanto

Tristeza

Culpa

Trastorno de sueño

Desesperanza Aprendida

Técnicas de intervención para reconocer y superar Ansiedad y/o Depresión:

Técnica Número Uno:

Le invitamos a: “Poner su mano derecha sobre la izquierda y contar hasta el número diez, pero en esta oportunidad lo haremos todos juntos y en forma regresiva, es decir comenzamos desde el 10”

Nos acompañamos de nuestra constante y consciente respiración

Técnica Número Dos:

Le invitamos a: “Reflexionar sobre lo que pone en pausa Mi Felicidad y lo que afecta a los demás (que están cerca de mí)”

Dicha instancia la acompañamos de nuestra mirada en un objeto fijo o con sus ojos cerrados, sin dejar de sentir su respiración.

Técnica Número Tres:

Le invitamos a: “Recordar aquella etapa de Mi Infancia en la que fui muy feliz, alegre; la gente me quería mucho”.

La presente la acompañamos de la siguiente interrogante: ¿Qué paso en mi infancia?.

Técnica Número Cuatro:

Le invitamos a: “Escribir aquella situación que le generó pena – miedo – dolor en muy pocas palabras”

La presente la acompañamos con un trozo de papel, donde al momento de anotarla, la decimos en voz alta.

Técnica Número Cinco:

Le invitamos a: “Responder la siguiente interrogante Si pudiera decirse algo, ¿qué se diría?”

Dicha instancia la acompañamos del recuerdo exacto de aquellos momentos cuando tengo ansiedad y/o depresión

Técnica Número Seis:

Le invitamos a: “Mirarse con todo lo que tiene hoy, con su familia, amigos y proyectos…. Ahora recuerde, ¿Cómo era cuando niño(a)?

La presente instancia la acompañamos de la siguiente interrogante: ¿Qué se diría a usted, pero “Versión Niño(a)”?

Tanto la ansiedad como la depresión, nos orientan para lograr:

Aprender de nuestra propia experiencia

En su humildad y sensibilidad esta su felicidad

El tiempo es uno de los más grandes tesoros…… ¿Cómo lo utiliza?

Siempre es necesario expresar lo que siento, en el momento y a la(s) persona(s) apropiadas

Es de suma importancia que pongamos atención a las señales que manifiesta nuestro cuerpo, ya que todo lo que tenga que ver con nuestras emociones, pueden ser tratados si son detectados a tiempo.

Seamos mas empáticos, solidarios con los más afectados, podemos ayudar de distintas maneras, a veces tan solo escuchando o dedicando un poco más de tiempo a quienes más lo necesiten.

Eduquémonos emocionalmente y creemos conciencia de esta realidad que nos afecta de una u otra manera a todos.

